Em comunicado de imprensa, a UNGER reage a uma mensagem falsa posta a circular nas redes sociais, que “aconselha” as famílias a terem botijas de gás de reserva cheias, por supostamente se prever alguns constrangimentos no fornecimento do produto na última semana do mês de Julho e início de Agosto, devido a uma alegada manutenção na instalação da Refinaria de Luanda.

De acordo com a UNGER, os seus sistemas, tanto de produção como de distribuição, encontram-se em pleno funcionamento em todo o País e sem registo de qualquer indicador ou perspectiva de alteração nos próximos tempos.

A direcção da empresa reitera o apelo aos cidadãos no sentido de adquirirem o gás nos moldes habituais, nos revendedores oficiais, e a não darem importância a rumores postos a circular nas redes sociais, muito provavelmente com o objectivo de gerar especulação no mercado. Sonangol declara disponibilidade absoluta de gás para fornecimento

A Unidade de Negócio de Gás e Energias Renováveis (UNGER) da Sonangol declarou, ontem, a disponibilidade “absoluta” de gás para o fornecimento habitual ao mercado nacional.

Em comunicado de imprensa, a UNGER reage a uma mensagem falsa posta a circular nas redes sociais, que “aconselha” as famílias a terem botijas de gás de reserva cheias, por supostamente se prever alguns constrangimentos no fornecimento do produto na última semana do mês de Julho e início de Agosto, devido a uma alegada manutenção na instalação da Refinaria de Luanda.

A direcção da empresa reitera o apelo aos cidadãos no sentido de adquirirem o gás nos moldes habituais, nos revendedores oficiais e a não darem importância a rumores postos a circular nas redes sociais, muito provavelmente com o objectivo de gerar especulação no mercado.