Sonangol dá início à privatização e começa por vender agências de viagens

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), torna público que, no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV), decorreu, de 20 de Dezembro a 30 de Janeiro, o lançamento do concurso público para a alienação dos interesses participativos que detém nas empresas Atlântida Viagens e Turismo Lisboa, Atlântida Viagens Luanda, WTA International, WTA Travel Agency Luanda, WTA Paris, WTA/ Houston Express e ITSS International Travel Services and Systems, informou a petrolífera em nota de imprensa divulgada há instantes.

Aos interessados, a Sonangol sublinha que todas dedicam-se à actividade de viagens e turismo e têm sedes em Angola, Portugal, Estados Unidos e França.