Sonangol cria consórcio de gás

Segundo o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Pai Querido Martins, a produção de gás natural no país “está boa”, mas precisa de aumentar ainda mais.

“Temos, neste momento, em constituição o consórcio de gás, no qual a Sonangol é parte integrante. Depois disto, já temos a nossa planta de gás natural liquefeito que está a produzir e que precisa de mais gás”, sublinhou o gestor.

Em declarações à imprensa, no quadro da visita do Presidente João Lourenço ao Qatar, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol explicou que o envolvimento da empresa nesta actividade com outros parceiros internacionais, e possivelmente com experiências a serem obtidas em países como o Qatar, “podemos dar um grande salto na diversificação da utilização do próprio gás natural”.

Sebastião Pai Querido Martins entende que o Qatar é um país com grande potencial, principalmente no domínio do gás, e Angola tem a intenção de reenergizar a actividade no domínio do gás.

No seu entender, a visita do Presidente da República é uma oportunidade para explorar a experiência do Qatar, “o que vai dar a possibilidade de desenvolvermos, da melhor forma, esta nossa riqueza que é o gás natural”.

Em relação à produção, explicou que “neste momento o país está a fazer aquilo que já devia ter sido feito há bastante tempo, que é a recuperação do investimento feito no gás natural”.

“Estamos a produzir cerca de oito milhões de pés cúbicos de gás, a serem processados na nossa planta de gás natural no Soyo”, informou o PCA da Sonangol, acrescentando que, com o desenvolvimento de mais campos de gás natural, se vai chegar à capacidade natural daquela planta, que é de mil milhões de pés cúbicos de gás natural liquefeito.

Essa produção, disse, vai permitir que a recuperação do investimento feito possa ser garantida. O gestor informou,

ainda, que o país está a desenvolver novas alternativas para a utilização do gás.

Segundo Sebastião Pai Querido Martins, a Sonagás, subsidiária da Sonangol, está envolvida em consórcio e associação com outros exploradores na área do gás natural.

Com um consórcio forte e áreas de potencial a serem exploradas como tal, disse, vamos ter gás suficiente para a produção de energia eléctrica, fertilizantes e, inclusive, podermos exportar parte deste gás natural liquefeito, que é o que está a ser feito, com a inclusão do fornecimento de energia eléctrica para o Ciclo Combinado do Soyo, com capacidade de 750 megawatts.

O acordo, assinado hoje no domínio marítimo e portuário, vai permitir a navios do Qatar transportar gás LNG exportado por Angola, noticiou o Jornal de Angola.