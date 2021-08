Sonangol com 70% do retalho dos combustíveis por ineficiência da regulação

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) continua a ter o domínio das empresas de retalho de combustível, desde a Pumangol, Sonangalp, Total, para além de deter bombas próprias, de acordo com pesquisa do Mercado.

O Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP) reconhece a necessidade de aprimoramento da qualidade da regulamentação do sector, bem como a extensão do IRDP a nível de todo o País para melhorar a actividade, enquanto regulador. Um reconhecimento feito na celebração do terceiro ano de existência.

Para perceber melhor os meandros do negócio, o Mercado tentou sem sucesso, até ao fecho desta edição, ouvir a Sonangol e o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo. O IRDP é o órgão do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET) que licencia as empresas de retalho de combustíveis.

A Lei nº 28/11, de Setembro, que estabelece as bases gerais de organização e funcionamento do sistema do sector dos derivados do petróleo, emana no artigo 1º, nº 5 que o mercado de lubrificantes fica sujeito a um regime de livre concorrência.

O artigo 4ª da referida lei, no nº 1, dispõe que as actividades abrangidas por aquele diploma obedecem aos “princípios da promoção e de defesa da concorrência” constantes a Lei nº 5/18, de 10 de Maio Lei da Concorrência.

A nível de mercado, no negócio do retalho, a petrolífera nacional detém uma quota de mais 70%, cujo principal desafio é manter este valor, na medida em que o número de postos da Sonangol Distribuidora cresceu ao longo dos anos, estando dividido em postos convencionais e contentorizados.

Hoje possui perto mais de 496 postos de abastecimento em todo o território nacional. Destes, mais de 378 são convencionais e cerca de 118 são postos contentorizados. Segundo as pesquisas do Mercado, os postos de abastecimento convencionais asseguram a oferta de combustíveis (gasolina e gasóleo) e outros serviços.

Já os postos de combustíveis contentorizados, comercializam apenas os produtos gasolina e gasóleo.

A partir do ano de 2010 assistiu-se à entrada de novos players no mercado de distribuição, dando início a alegada concorrência. Monopólio deve ser corrigido Instado pelo Mercado sobre o negócio do retalho de combustível, o economista Heitor Carvalho diz que o monopólio pode e deve ser corrigido, mas para já, considera não ser uma “situação prioritária”.

“Países bem desenvolvidos funcionaram com situações de monopólio semelhantes durante muito tempo e ainda há monopólios semelhantes na Europa”, lembra o economista.

Wilson Chimoco, outro economista ouvido pelo Mercado, não corrobora com Heitor de Carvalho ao admitir que “os monopólios só são bons, em parte, para quem os detém”.

Para este economista, o País e a economia como um todo perdem muito com este monopólio da Sonangol, tanto pela qualidade dos serviços prestados, assim como na capacidade de inovação e de Governance da petrolífera nacional.

“Pelo excessivo nível de concentração a Sonangol estrangula o mercado, tanto a nível da distribuição de combustível assim como na definição das regras do mercado por parte do Governo”, disse.

Usando uma metáfora do futebol, quiçá, com tom de humor, Heitor Carvalho diz que o nosso campeonato é para evitarmos a despromoção não para conquistar o título.

Desfocar das tarefas prioritárias que garantam a saúde económica do país e da Sonanngol parece-me um grave erro.

A estratégia, rebate Heitor Carvalho, passa por escolher onde colocar o esforço e saber o que sacrificar.

“O esforço deve ser colocado sobre a saída da crise económica, o fim dos subsídios aos combustíveis e a saúde económica da Sonangol, sacrificando os aspectos que não afectam esta direcção, nomeadamente este monopólio num sector fortemente regulado”, alerta.

“As questões de sobrevivência devem ser o único foco”, insiste.

Ainda assim, Wilson Chimoco, contraria a visão de Heitor Carvalho ao referir que mesmo sendo um sector estandarizado, por exemplo, existe uma clara diferença nos níveis dos serviços prestados por uma bomba de combustível gerida pela Sonangol e de outra da Total.

“Os benefícios desta estratégia, por seu lado, passam por uma maior maximização de proveitos, através de uma gestão de custos mais concentrada e uma desconcentração geográfica pelo País muito maior”, aponta.

Heitor Carvalho clarifica ainda o retalho faz parte do core business actual da Sonangol.

O economista Wilson Chimoco adianta que a petrolífera precisa dar espaço para que “mais empresas com capacidade comprovada possam entrar no negócio e apresentar outras soluções”. Portugal, um exemplo a seguir?

A Galp, única empresa refinadora portuguesa, detém uma rede de cerca de 1.460 estações de serviço em Portugal, Espanha e África, sendo que a área de retalho é responsável por cerca de 30% das vendas a clientes directos.

A Galp mantém a liderança no mercado do retalho em Portugal, e a posição de relevo no mercado espanhol. Em África, a Galp conta com mais de 170 estações de serviço.

Contudo, as três maiores operadoras actuam na venda a retalho de combustíveis rodoviários – Galp, Repsol e BP – representaram consistentemente mais de [60-70%] do mercado nos últimos anos, o que indica um nível de concentração elevado, de acordo com Autoridade de Concorrência de Portugal.

Existem mais de 3081 postos de abastecimento de combustível em Portugal, sendo que mais de 1888 postos (61%) tinham insígnia das operadoras petrolíferas.

Os operadores independentes já contavam com insígnia em mais de 953 postos de combustíveis (31%) e as cadeias de supermercados contavam com mais de 261 postos (8%) Nos últimos anos, os principais operadores independentes têm sido a Prio, Alves Bandeira 57, Freitas, Cipol, Azória, Ilídio Mota, Gaspe, Lubridão, Petrin58 e a Sopor.

No conjunto, os operadores independentes representam pouco mais 14% das vendas de combustíveis rodoviários nas redes de postos.