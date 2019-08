Sonangol coloca à venda imóveis avaliados em mais de 40 milhões de euros

A petrolífera estatal indica que receberá propostas em carta fechada pelo edifício localizado junto ao Saldanha até 10 de Setembro, sendo que a o contrato promessa de compra e venda (CPCV) deve ser assinado até 15 de Setembro e a escritura definitiva deve ser realizada até 31 de Dezembro, de acordo com informação do Jornal de Negócios.

De acordo com os anúncios publicados esta sexta-feira na imprensa, as propostas deverão ser dirigidas à Puaça – Administração e Gestão, uma subsidiária detida a 100% pela Sonangol e presidida por Carlos Saturnino, ex-presidente da petrolífera angolana.

O edifício localizado na Avenida da República, nos números 5 a 7, foi comprado em 2009 pela Sonangol, através de uma empresa, por um valor de 38,5 milhões de euros. Anteriormente, a construção do edifício esteva a cargo da Augusta Sociedade de Construções.

Também, através da sua subsidiária Diraniprojects III – Projectos Imobiliários, a Sonangol, colocou à venda o antigo convento de Brancanes, em Setúbal, cujas propostas devem ser enviadas, em carta fechada, até 15 de Setembro. O valor base não foi revelado mas o Negócios refere que o imóvel está avaliado em 4,5 milhões de euros.

Com mais de 46 mil m2, o Convento de Brancanes poderá dar origem a uma área de construção superior a 20 mil m2, refere o jornal online Setúbal Mais.

O Convento de Brancanes foi fundado em 1682 por Frei António das Chagas, para nele se formarem missionários na sequência do prestígio apostólico dos frades franciscanos conhecidos pelos ‘missionários do Varatojo’. O nome do convento vem de D. Branca Anes, antiga senhora das terras onde o convento foi erguido.

*Com portal Construir e Jornal de Negócios