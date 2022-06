Sonangol aposta em energia solar no sul do País

Abordado no painel sobre “Transição Energética”, nas sessões técnicas que antecedem o VII Conselho Consultivo do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, a realizar-se sexta-feira, em Benguela, o projecto de produção de energia solar de Caraculo, região localizada a 70 quilómetros da cidade de Moçamedes, capital do Namibe, já está em curso, num investimento de 42 milhões USD assegurados pela Solenova, uma sociedade constituída pela Sonangol e a Eni, com 50% do capital social, cada uma.

Segundo o presidente da Comissão Executiva da Unidade de Negócio de Gás e Energias Renováveis (UNGER), da Sonangol, Manuel Barros, o projecto da central fotovoltaica de Caraculo, no município da Bibala, terá uma capacidade total de 50 megawatts, sendo 25 MW na primeira fase e outros 25 MW na segunda etapa.

Os painéis de captação de energia solar serão instalados numa área de 33 hectares (1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados, medida próxima à de um campo de futebol oficial, de 12 mil m2), com Manuel Barros a destacar, para já, os benefícios deste projecto que vão desde o fornecimento de electricidade a mais de sete mil casas em Caraculo, no início de 2023, até a poupança significativa de combustível diesel.