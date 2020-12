Sonangol aberta a desinvestir no banco privado português Millennium BCP

Com uma participação de quase 20% a Sonangol é segundo maior accionista do banco, depois da chinesa Fosun.

A Sonangol, concessionária exclusiva para a exploração de hidrocarbonetos líquidos e gasosos no subsolo e na plataforma continental de Angola, vai acelerar em 2021 as reformas e os esforços para aumentar as receitas, depois da pandemia ter “secado” o interesse dos investidores pela venda de activos da petrolífera, que ainda só rendeu cerca de 60 milhões USD. Sebastião Gaspar Martins reconhece que a pandemia está a atrasar a venda de activos em Angola e no estrangeiro.

“Sim, tendo em conta a desaceleração económica mundial, os investidores estão mais conservadores. A dinâmica de negócio e a forma como as pessoas se relacionavam, no ambiente de negócios, também mudaram e houve a necessidade de serem feitos ajustes que levam o seu tempo”, diz. Adianta que, a empresa vai avançar mais rapidamente em 2021, assegurando que a petrolífera já actuou formalmente para se desfazer de 39 dos 56 activos que originalmente esperava vender, mas privatizações até agora ainda só renderam 60 milhões USD à empresa.

Impulsionada pelos altos preços do petróleo na última década, a Sonangol acumulou activos em todo o mundo, desde hotéis, participações em bancos e até um convento português do século XVII, levando o próprio ministro dos petróleos do país a chamá-lo de “polvo” que tinha de ser domado. “O novo posicionamento estratégico da Sonangol consiste em focar-se, principalmente, no core-business, assegurar o financiamento do programa de investimentos e tornar a empresa mais ágil, competitiva e rentável”, afirma.

Sabe-se, no entanto que, o resultado dos desinvestimentos será usado “para investir em actividades e activos rentáveis, máxime aqueles relacionados com o ‘core’”, volta a realçar Sebastião Gaspar Martins.

O PCA da Sonangol detalha que a empresa está em vias de vender um edifício que possui na principal avenida de Lisboa, bem como um hotel e Centro de Convenções em Luanda, e pretende alienar participações nas empresas petrolíferas estatais da Costa do Marfim, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.

Refere ainda que, a Sonangol pretende “definitivamente manter” a sua participação indirecta na empresa energética portuguesa Galp GALP.LS e espera recuperar o controlo da participação que detinha conjuntamente com a empresária Isabel dos Santos e o seu falecido marido no coração de uma batalha judicial em Amsterdão. Sebastião Gaspar Martins exortou a Galp a investir mais em Angola, não só no ‘upstream’, mas também no ‘downstream’ onde já são parceiros.

Com uma participação de quase 20% no maior banco privado português, o Millennium BCP.LS, a Sonangol está aberta a desinvestir ou a analisar a fusão com outros bancos, sendo a Sonangol o segundo maior accionista do banco, depois da chinesa Fosun. “No caso do Millennium BCP estamos a monitorar o seu desempenho. Se se apresentar uma boa oportunidade para desinvestimento, iremos avaliá-la e fazer as recomendações que se afigurarem as mais acertadas para o contexto e necessidades da Sonangol”, ressalta o PCA numa alusão de que a Sonangol está a acompanhar os movimentos eventuais de consolidação bancária em Portugal e, caso surja alguma oportunidade, o assunto será avaliado com os outros parceiros investidores no Millennium BCP.

Uma produção em declínio A produção dos poços de petróleo, na sua maioria offshore e profundos, deve diminuir rapidamente e chegar a quase zero em 2040 e as despesas ameaçam assustar as maiores empresas do sector, que visam cortar custos e energia mais limpa. Sebastião Gaspar Martins frisa ainda que, a retoma da exploração e perfuração pelas maiores energéticas como a Total “apontam para um impacto significativamente positivo na gestão do declínio da produção.

“O aumento da produção será um factor fundamental para a redução dos custos de operação e produção”, revela. A procura global de petróleo tem sido superada pela oferta abundante, o que justifica um pacto de corte na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados como a Rússia, disse o responsável. Segundo o PCA da Sonangol, Angola é obrigada pelo acordo a conter a sua produção, embora países populosos como Nigéria e mesmo Angola lutem com mais problemas financeiros devido aos cortes do que outros membros da Opep mais ricos como a Arábia Saudita.

De acordo com o Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, os preços deverão recuperar em 2021 com o fim dos bloqueios e com o advento da vacinação Covid-19