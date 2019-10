SONAIR deixa de voar para Benguela, Huíla e Cabinda a partir de Dezembro

No âmbito do Programa de Restruturação em curso na Sonangol, e consequentemente na SONAIR, a empresa comunica que a actividade de aluguer de aeronaves e de voos domésticos para Catumbela, Lubango, Cabinda e Soyo será encerrado a partir do dia 30 de Novembro.

“Iremos proceder a regularização da facturação entre ambas empresas para que sejam liquidadas todas as facturas referentes aos bilhetes vendidos até à data de encerramento dos serviços”, diz a notificação nº 3363 do Gabinete do Presidente do Conselho Executivo da SONAIR a que o Mercado teve acesso.

Fonte da empresa confirma a autenticidade do documento mas, sem mais pormenores, diz que os motivos da decisão estão expressos no documento, isto é, o processo de restruturação em curso na empresa-mãe e que afecta, directa ou indirectamente, todas as suas participadas.

A SONAIR é uma das empresas do universo Sonangol que serão privatizadas. De acordo com a calendarização de privatizações, será privatizada em 2021.