Sonaecom deixa de ser accionista da ZOPT detida por Isabel dos Santos

A Sonaecom deixou de ser accionista da ZOPT, que passa a ser totalmente detida pela Unitel International Holdings e kento Holding Limited, sociedades controladas por Isabel dos Santos, ontem comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a informação enviada CMVM, a Sonaecom “procedeu à resolução do acordo parassocial que regia as relações entre as accionistas da ZOPT”.

Na reunião da assembleia-geral da ZOPT, foi decidido proceder à amortização da participação da Sonaecom e à restituição das prestações acessórias, “por contrapartida da entrega das acções representativas de 26,075% do capital social da NOS, que não se encontram oneradas e de uma importância em dinheiro”.

Assim, a Sonaecom deixou de ser accionista da ZOPT, que agora é integralmente detida pela Unitel International Holdings e kento Holding Limited, sociedades controladas por Isabel dos Santos.

Segundo a mesma nota, passam a ser imputáveis à Sonaecom 26,075% do capital social da NOS, que “após ocorridos os trâmites aplicáveis, passarão a ser directamente detidos por aquela sociedade”.

A Sonaecom reiterou ainda que pretende continuar a assegurar um quadro de “estabilidade accionista” na NOS, permitindo à empresa desenvolver o seu projecto.