Sonae investiu mais de 100 milhões em inovação no retalho em Portugal

O investimento em inovação, investigação e desenvolvimento terá superado os 100 milhões de euros no ano de 2018, refere o grupo em comunicado.

De acordo com o ‘Livro de Inovação do Retalho 2018’, relatório editado pelo décimo ano, a Sonae continuou a desenvolver uma política de inovação aberta, contando hoje como uma rede de “open innovation” ainda mais diversificada e numerosa ao trabalhar com 429 parceiros em 34 países de quatro continentes. Nos últimos dois anos o número de parceiros de inovação da Sonae cresceu mais de 20%, onde se incluem universidades, centros de investigação e desenvolvimento, empresas, startups, incubadoras e aceleradoras, fornecedores e instituições das mais variadas áreas.

Catarina Oliveira Fernandes, Diretora de Comunicação, Marca e Responsabilidade Corporativa da Sonae, realça, citada pelo comunicado, que “na Sonae acreditamos que a diversidade e multidisciplinariedade são chaves para a inovação. Por isso, investimos nas pessoas, que estão no centro da nossa estratégia de inovação, e procuramos estabelecer parcerias que potenciam a nossa capacidade de inovar, estimulando a partilha do conhecimento e o desenvolvimento de iniciativas por via de cooperação em rede. Esta estratégia tem vindo a beneficiar não só a especialização das equipas, como também as oportunidades de crescimento dos negócios de retalho da Sonae, que reforçaram as suas posições de liderança no último ano”.

As inovações desenvolvidas e implementadas permitiram aos negócios de retalho da Sonae reforçar a sua sustentabilidade, aumentar as vendas, reduzir custos e poupar no tempo despendido em vários processos.

Entre as mais de 50 inovações que constam do Livro de Inovação 2018, que foram desenvolvidas e implementadas pelas insígnias de retalho da Sonae, estão vários projectos que utilizam a tecnologia como facilitador dos processos de negócio.