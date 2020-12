SODIAM E.P abre curso de lapidação de diamantes em Saurimo

No âmbito da implantação do Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo à SODIAM E.P, procedeu ontem ao acto de abertura oficial do Curso profissional de lapidação de diamantes no Centro Provisório de Formação de Avaliação e Lapidação de Diamantes, na província da Lunda Sul.

Do curso, que decorrerá durante três meses, serão formados 35 (trinta e cinco) lapidadores, de um grupo de 50 (cinquenta) candidatos seleccionados a partir de um concurso público realizado em cooperação com o INEFOP local. Do efectivo referido, 15 (quinze lapidadores) serão treinados na Índia.

Os formandos farão parte dos primeiros trabalhadores a serem empregados na maior fábrica de lapidação de diamantes jamais instalada em Angola, no primeiro semestre de 2021, na província da Lunda Sul, numa cooperação público-privada entre a SODIAM E.P e a multinacional indiana KGK.

O Centro Provisório de Formação de Avaliação e Lapidação de Diamantes será substituído, posteriormente, por um espaço definitivo de formação em construção, neste momento, no Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo (PDDS).

Entretanto, tanto a estrutura provisória quanto a definitiva serve para capacitar quadros angolanos, maioritariamente locais, como efectivos a serem contratados pelas unidades fabris a serem erguidas no Pólo.