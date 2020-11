SODIAM e multinacional KGK abrem loja de jóias em Luanda

A SODIAM, Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola E.P., e a multinacional indiana KGK inauguram, esta quarta-feira, no Hotel Miramar, em Luanda, uma loja conjunta de venda de jóias, e diamantes lapidados em Angola.

A abertura do espaço é assinalada com uma exposição de jóias e diamantes lapidados explorados e trabalhados em Angola e decorre no âmbito dos eventos que assinalam o

45º aniversário da independência do país.

Com a abertura desta loja a SODIAM reforça a sua posição na cadeia de valor dos diamantes, na qual é o canal único de comercialização, supervisor e responsável pelo fomento da actividade de lapidação de diamantes em Angola. Simultaneamente, dá continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo para atrair investidores privados credíveis que possam contribuir para o desenvolvimento do sector diamantífero, não só na lapidação mas também na área da joalharia. Entre outras, a parceria estabelecida em 2019 com a KGK demonstra os resultados já obtidos nesta matéria.

Para além de mostrar as jóias e os diamantes em exposição, a SODIAM E.P partilhará com os visitantes informação relevante sobre a indústria de lapidação, sobre as unidades fabris em actividade, e sobre o desenrolar das obras no Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, assim como sobre os investidores que já fecharam contratos de investimento para se instalarem no Pólo.

Para Eugénio Bravo da Rosa, Presidente do Conselho de Administração da SODIAM, E.P., “este é mais um investimento que demonstra o comprometimento de Angola no desenvolvimento acentuado da cadeia de valor do seu sector diamantífero, o qual será tanto mais próspero quanto conseguirmos extrair os diamantes, lapidá-los e integrá-los na indústria internacional de joalharia. Esta loja, aberta em parceria com a KGK, demonstra o interesse da SODIAM em percorrer novos caminhos e que os investidores

estrangeiros reconhecem o potencial do nosso país neste sector de actividade”.

Por sua vez, o Presidente do Conselho de Administração da KGK, Navrattan Kothari, sublinha o processo de instalação da sua fábrica em Luanda como sendo de extrema importância para consolidar a relação entre a sua empresa e Angola. “A fábrica, que com sucesso inaugurámos em Fevereiro do ano passado, também em parceria com a SODIAM, E.P., permite-nos estar aqui hoje a mostrar a outra face da nossa actividade – a concepção e o fabrico de joias de elevado design e valor. O objectivo é prosseguirmos com esta parceria e com o investimento em Angola e no seu sector diamantífero, tornando-nos um parceiro com valor e com relevância”.

Recorde-se que esta é já a segunda fase da relação de parceria estabelecida entre a SODIAM, E.P. e a KGK, depois desta multinacional ter inaugurado em Novembro do ano passado uma unidade de lapidação de diamantes em Luanda. Esta unidade, que é uma fábrica de corte e polimento, na qual foram gerados 200 empregos directos, tem

capacidade para processar 8.000 quilates de diamantes por mês.

A unidade fabril, localizada no Cruzeiro (Miramar), em Luanda, é uma infra-estrutura moderna, com tecnologia de corte e polimento de diamantes de última geração, pelo que representa um investimento mais arrojado quando comparado com os realizados em instalações semelhantes erguidas pela KGK na Índia, Rússia, África do Sul, Botswana e Namíbia.

Fundada, na índia, em 1905 por Shri Kesrimal Ji e Shri Ghisilal Ji Kothari , naturais da cidade de Jaipur, a KGK desenvolveu-se sob a liderança do patriarca da família, Navrattan Khotari.

Actualmente, este conglomerado multinacional emprega 14.000 profissionais e conta com escritórios, unidades de lapidação e de comercialização na Ásia, na América do Norte e do Sul, na Europa, em África, na Rússia e Médio Oriente.