Sociedade Mineira de Catoca prevê atingir 6 milhões de quilates em 2022

A Sociedade Mineira de Catoca (SMC) pretende produzir cerca de 6 milhões de quilates de diamantes em 2022, sendo que a previsão para este ano é atingir 4,5 milhões de quilates até Dezembro.

A informação foi avançada ao Mercado recentemente pelo Presidente do Conselho de Gerência (PCG) e director geral da sociedade, Pedro Manuel, à margem da Conferência Internacional de Diamantes, que decorre entre os dias 25 e 27 no Polo de Desenvolvimento Diamantífero na cidade de Saurimo, Lunda Sul.

“Para o próximo ano estamos confiantes no facto de que hoje os níveis de contaminação não são tão alarmantes como no início da pandemia, em 2020, e também pela esperança da perspetiva de imunização geral da população”, disse adiantando que nesta altura cerca de 90% dos trabalhadores de Catoca e das empresas terceirizadas contam com as duas doses de vacinas.

Observa que a produção de Catoca foi severamente afectada com a pandemia, sendo que este ano a Sociedade Mineira tem estado a trabalhar dentro do plano de contingência adequado ao momento pandémico actual.

Em relação ao desastre ambiental, ocorrido em Agosto último, causado por um derrame de resíduos altamente poluentes na mina de Catoca, que afectou o rio Cassai, na vizinha República Congo Democrático (RDC), Pedro Manuel sublinhou que a SMC criou todas as condições logísticas necessárias, no sentido de receber os técnicos da RDC para juntos fazerem um levantamento de todas as amostras possíveis do desastre.

“O objectivo é chegarmos à conclusão dos factos e encontrarmos um caminho para sabermos, de facto, a origem dos factores contaminantes registados no rio Kassai e na África do Sul”, disse. “O secretário de Estado das Minas, Jânio Correia Victor, teve a oportunidade de enviar um representante à RDC e tudo indica que no mês de Janeiro vamos formar um grupo técnico conjunto para fazermos o trabalho de investigação conforme ficou acordado”, disse.

Divergências

Nota ainda que a parte angolana já tirou as suas conclusões, mas aconteceu que há uma interpretação diferente da outra parte. Pedro Manuel adiantou ainda que a interpretação de Angola está baseada em factos provados e há uma interpretação diferente dos factos pela RDC, que Angola infelizmente discorda, mas que ao mesmo tempo respeita.

No entanto, Pedro Manuel admitiu que neste processo há um impacto ambiental que eventualmente pode ser da responsabilidade da SMC, que tem que ver com uma turbide da água “e nada mais do que isso”.

“Desde logo, precisamos de encontrarmo-nos para chegarmos a um entendimento harmonioso entre os dois países vizinhos. E não só, também estamos interessados em criar um mecanismo comum de monitoramento, prevenção e de resolução de situações similares, que pode começar com este encontro bilateral”, afirma. O responsável máximo da SMC salientou ainda que a sua instituição tem uma política ambiental rígida.

Frisa igualmente que este acontecimento se deu devido a uma insuficiência do registo de informações aquando da construção do projecto mineiro há mais de 20 anos. Trata-se na verdade, como explica Pedro Manuel, de uma tubagem que foi colocada no início do projecto, cuja informação da sua localização não ficou registada a sobre a sua localização nos arquivos do projecto.

“Fomos também surpreendidos, mas com o apoio de um georadar conseguiu-se localizar a tubagem. Portanto, agora vamos ter mais um mecanismo de monitoramento permanente e vamos fazê-lo a partir de um satélite”, garantiu.

Anunciou que o País está em negociações com uma empresa especializada para que o se possa atempadamente, no caso de acontecerem estes tipos de imprevistos, ter informações rápida e tomar-se as devidas que se impõe, “porque levamos muito tempo para localizarmos a tubagem, que nunca constou da documentação inicial do projecto que temos em mão.

Localizada na província da Luanda Sul, a Sociedade Mineira de Catoca existe há 25 anos, sendo a quarta maior mina do mundo explorada a céu aberto e responsável por 80% da produção de diamantes do País e emprega actualmente mais de cinco mil cidadãos, entre directos e indirectos.