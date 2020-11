SÓCIA eleita melhor Startup de Angola no Seedstars

Com o problema bem identificado, solução apresentada e com grande impacto na vida das pessoas, a Startup Sócia conseguiu convencer o corpo de Júris.

A sexta edição da competição de Startups em mercados emergentes Seedstars World, elegeu a Startup angolana, Sócia, como amelhor. Diante de um Júri bastante exigente e de alto calibre, a Startup mereceu o voto, pois reúne todos os elementos que uma Startup necessita para “vencer”.

“Para além de alguns benefícios providenciados pelos parceiros da Seedstars, a Startup vencedora, Sócia, representará o país na Cimeira Regional Seedstars Africa, onde competirá com as demais Startups Africanas por um lugar na Grande Final Global, cujo prémio é de 500 mil USD em investimento de capital”, lê-se no comunicado que o Mercado teve acesso.

A organização reafirma o compromisso de apoiar o desenvolvimento do ecossistema por meio de diversas iniciativas que promovem oportunidades para os empreendedores criarem os próprios negócios com foco tech/digital, desde à ideia à implementação, num ambiente dinâmico, inovador e de aprendizagem contínua, propício ao desenvolvimento de startups.

Em comunicado a organização do certame refere que a tarefa árdua para a escolha das três empresas inovadoras coube ao júri composto por Joel Epalanga, CoFundador e director geral da KiandaHub, Luis Fernandes, administrador Executivo da Academia BAI, Claúdio Cruz, Chefe de departamento de Desenvolvimento e Integrações do Banco Atlântico, Zedilson Almeida, Técnico de Inovação da Unitel e ainda Lorraine Davis, Gestora de Eventos e Comunidades para África da Seedstars.

A competição Seedstars, contou com o apoio da KiandaHub, como organizador e embaixador local, Unitel e Banco Millennium Atlântico, como patrocinadores Gold, Academia BAI, como anfitrião do espaço, Disruption Lab e YoungNetwork como parceiros de premiação, Ontime, Platinaline, Menos Fios e Espaços, como Parceiros de Media.

A KiandaHub é empresa angolana que tem a missão de potencializar o crescimento sustentável das startups, através de coworking, mentoria e eventos, contando com mais de sete anos de experiência a trabalhar com startups (ou empresas iniciantes) tecnológicas a nível nacional e internacional.