Slack permite ligações e videochamadas com Zoom e Microsoft Teams

O aplicativo de comunicação voltado para o mercado corporativo, Slack, passou a permitir ligação com as concorrentes Zoom e Microsoft Teams. O anúncio chega num período em que as três plataformas tiveram um aumento de utilizadores, com milhões de pessoas a trabalharem a partir de casa devido à pandemia COVID-19.

O Slack relatou um aumento de 350% no uso do recurso de chamadas e comprometeu-se a “facilitar a que seus clientes usem as ferramentas que conhecem e apreciam dentro do Slack”, mesmo que sejam concorrentes.

Além do Zoom e do Teams, o Slack incluiu a integração de serviços de comunicação VoIP, como o DialPad, Jabber e RingCentral. A compatibilidade com chamadas de áudio permite igualmente fazer ligações para números de telefone a partir do Slack. Outro serviço popular de videochamadas, o WebEx, da Cisco, já podia ser utilizado a partir do Slack.

No caso do Teams, o serviço da Microsoft pode ser definido como o aplicativo padrão para chamadas, com atalho directo a partir do ícone de chamadas da equipa ou contacto no APP. Para habilitar a integração, é preciso primeiro instalar o APP do Teams no canal do Slack e depois configurar a conta da Microsoft.