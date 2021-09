Sindicatos avaliam greves conjuntas em protesto contra despedimentos na banca

Os sete sindicatos do sector bancário vão reunir-se esta Terça-feira, 7 de Setembro, para avaliarem a possibilidade de realizar greves conjuntas, em protesto contra os processos de despedimento colectivo que estão a decorrer no BCP e no Santander, avançou o Jornal de Negócios de Portugal.

A informação foi comunicada esta Segunda-feira, 6 de Setembro, pelo Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), organização que convidou os restantes sindicatos a reunirem-se.

“Perante a disponibilidade demonstrada pelos restantes sindicatos bancários para avaliar a possibilidade de greves conjuntas no BCP e no Santander, convidámos os seus representantes para uma reunião na nossa sede, que terá lugar esta Terça-feira”, detalha Paulo Gonçalves Marcos, presidente do SNQTB, citado em comunicado enviado às redacções.

Para além deste sindicato, irão juntar-se à reunião o Mais Sindicato, Sindicato dos Bancários do Norte (SBN), Sindicato Independente da Banca (SIB), Sindicato dos Bancários do Centro (SBC), Sindicato de Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos (STEC) e Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Financeira (SinTAF).

Na origem dos protestos estão os despedimentos colectivos que decorrem no BCP e no Santander.