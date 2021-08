Sika com volume de negócios de 2 mil milhões Kz

A Sika, empresa química que actua no ramo da construção civil e de distribuição de materiais deste sector, obteve nos dois últimos anos um volume de negócios de dois (2) mil milhões Kz, diz ao Mercado o seu director-geral, Ricardo Rocha.

O gestor considera o valor um resultado positivo fruto da aposta constante na produção local e na formação dos quadros, o que tem permitido o desenvolvimento sustentável da Sika em Angola.

Referindo-se à COVID-19, Ricardo Rocha assegurou que o mercado nacional à semelhança da economia mundial ressentiu-se, tendo ressaltado que o mercado se “aguentou bem e limpou algumas empresas que não estariam bem do ponto de vista da sustentabilidade”.

Nesta fase da COVID-19, explicou, a empresa conseguiu atingir os principais objectivos redefinidos em Março de 2020: garantir a saúde de todos funcionários; os salários; os postos de trabalho e bem como a contratação de mais colaboradores, totalizando 55 funcionários actualmente.

A empresa, insistiu Ricardo Rocha, tem uma estratégia de contratação contínua, apostando em quadros jovens e investindo na formação, para além do plano de “estágios profissionais e curriculares”, que muitos dos quais acabam por alcançar o primeiro emprego com a sua contratação pela Sika.

Principais desafios Ricardo Rocha declarou que, uma das principais dificuldades encontradas foram o excesso de exigências nos aspectos societários, administrativos (como por exemplo licenciamentos industriais), bem como a contratação de quadros expatriados.

“Se queremos tornar Angola num ambiente de negócios mais atractivos, é necessário aligeirar os processos, sem nunca deixarmos perder o controlo”, alertou o gestor.

Para Ricardo Rocha, a questão cambial é um problema actualmente devido à incerteza, mas por outro lado, diz estar mais estável e o acesso às divisas está mais facilitado, mas a dúvida é algo que os acompanha diariamente nas estratégias.

Expansão sem perder de vista as demais províncias, a empresa está essencialmente na capital do País, Luanda, onde está grande parte do poder decisório dos clientes na óptica de Ricardo Rocha.

A empresa está em mais de 100 países pelos cinco continentes do mundo. “É difícil eleger um país que se destaque. Os países europeus, asiáticos e norte americanos, sendo países mais maduros, têm uma rentabilidade muito boa e já esperada.

Os países africanos e sul-americanos estão sob o foco do investimento do grupo, de forma a criar as condições para que também eles no curto, médio prazo, possam trazer a rentabilidade esperada”, adiantou, numa alusão de que do ponto de vista de crescimento, os países africanos estão muito bem posicionados no grupo.

Futuro da empresa Ricardo Rocha perspectiva um futuro risonho fruto da estratégia de produção local, pois na sua visão “Angola tem um potencial enorme” na medida em que s o sector público e o privado estão a trabalhar para que a economia acompanhe positivamente esse potencial.

Os materiais de “construção Sika”, estes, têm também servido para a acção social mormente o apoia as comunidades locais, principalmente as mais carenciadas, entre outros projectos pontuais. A comuna do Gungo, no Sumbe, província do Cuanza-Sul. Denominado “Missão Odjoyetu” (nossa casa) o projecto está sob cuidado de missionários portugueses.

É uma comunidade de 33.900 pessoas, numa zona de muito difícil acesso, cuja agricultura é a sua principal actividade.

“O nosso trabalho passa por apoiar com os nossos produtos de construção, como por exemplo a reabilitação e impermeabilização dos tanques da época colonial, na impermeabilização dos tijolos de adobe, para tornar a construção mais duradoura. Também faz parte do nosso apoio é essencial, o usufruto do nosso network”, afirmou.