Sézane, uma marca de moda nativa do digital

Trata-se de uma das primeiras marcas de moda francesa a nascer na Internet e a desafiar a moda tradicional.

A Sézane foi fundada, em 2013, por Morgane Sézalory , uma empreendedora que começou por vender roupas vintage no eBay e que, depois de algum sucesso, decidiu avançar com as próprias criações.

A Sézane é uma história de sucesso de uma DNVB, ou seja, Digital Native Vertical Brand, uma marca que nasceu no digital e que dá cartas a muitas marcas instaladas.

O segredo está na linha editorial e na linha gráfica que sempre primou, sobretudo nos media sociais, com artigos sobre cinema, teatro e inspirações com receitas e galerias de fotografia.

Desde o tempo em que vendia no eBay, Morgane sempre conseguiu atrair e alimentar uma comunidade activa em torno de um estilo de vida muito próprio e em torno da sustentabilidade .

85% da produção é feita a partir de materiais recicláveis, estimulando também a reutilização do vestuário ao permitir aos clientes doar roupas em segunda mão.

Para além disso, a marca apresenta duas colecções por ano (em Março e Setembro), complementadas por micro-colecções lançadas todos os meses em edição limitada.

Uma estratégia simples, mas também inovadora que permite aumentar a ligação à marca e um sentimento de exclusividade.

Ainda hoje, cerca de 90% das vendas são online e os resultados devem rondar os 80 milhões.

É verdade que a marca dirige-se a uma faixa etária ultra-conectada e faz questão de controlar toda a cadeia de valor, sem intermediários, nem stock, mesmo com a recente aposta em espaços físicos como Le Bon Marché em Paris.

Além de França, a Sézane está presente na Europa, através de um site e de uma aplicação e iniciou a expansão internacional para o Reino Unido com a abertura de uma loja em Notting Hill e também nos Estados Unidos.

A empresa de investimento americana General Atlantic está entre o restrito número de investidores da Sézane, uma vez que Morgane Sézalory faz parte de um tipo de empreendedor que procurou escalar, o negócio sem qualquer captação de fundos.

By: Fabernovel - Super Toast https://supertoast.pt/2020/07/09/sezane-uma-marca-de-moda-nativa-do-digital/