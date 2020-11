Serviço Nacional do Gabão para Reabilitar Estação Hidrelétrica

Numa tentativa de aumentar o fornecimento de eletricidade à cidade de Mouila, a Sociedade de Energia e Água do Gabão (Société d’Energie e d’Eau du Gabon) (SEEG) deu início aos trabalhos de restauro da central hidroeléctrica de Bongolo, na província de Ngounié.

Com um valor de aproximadamente 10,8 milhões USD, o escopo do projecto inclui a actualização de todas as estruturas hidromecânicas e a reabilitação dos sistemas de automação e controle.

“Operações semelhantes estão em andamento nas outras províncias do país, para continuar aumentando a taxa de serviço e protegendo a rede em sites que estão sujeitos aos mesmos problemas”, disse Alain Patrick Kuma, Director Geral do SEEG.

O projecto Bongolo faz parte do roteiro estratégico da concessionária nacional para 2020 para aumentar as taxas de acesso à energia em todo o território. Em setembro, a SEEG anunciou planos para priorizar 12 projectos de electricidade e água a serem concluídos na Grande Libreville e em outras cidades até o final do ano, com financiamento total de mais de 18,6 milhões USD.