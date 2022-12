S&ER apoia entes filantrópicos

Os membros do Think Tank, SOCIAL & ECONOMICS REFLECTIONS (S&ER), estiveram reunidos em Luanda, a 02 de Dezembro de 2022, para mais um “talk”, no qual sete associados partilharam as respectivas histórias e experiências do “nosso mundo”.

A interacção dos membros do S&ER (think tank exclusivo para angolanos, criado em 2015, como afirmou Gilberto Luther, um dos fundadores) é virtual, na plataforma WhatsApp. Mas, anualmente são realizados dois eventos, um dos quais no final do ano onde são analisados diversos temas da actualidade.

Para o encontro presencial deste ano o S&ER adoptou um modelo diferente dos outros, a título de exemplo o “Conversas com Propósito”, uma franquia (segundo Gilberto Luther) criada pelo think tank angolano que este ano escolheu o Instituto Sapiens, em Luanda, para albergar o talk.

“Este ano adoptámos um formato diferente. Fizemos um sunset temático de talk, onde cooptámos sete membros para partilhar experiências pessoais ou não com audiência, que é maioritariamente composta por membros do grupo. Somos cerca de 80, mas podemos estender a participação a outras pessoas desde que adiram ao projecto”, disse.

A participação no evento de pessoas ‘estranhas’ à S&ER (permitidos mediante o seguimento dos requisitos da organização) é vista como uma acção contributiva, pois (de acordo com Gilberto Luther) metade do montante que se cobra é destinado ao apoio de projecto de beneficência social.

Sete prelectores

As notas de boas-vindas do S&ER talk (Sunset Beneficiente) estiveram a cargo de Gilberto Luther e Adebaio Vunge. O grupo de prelectores foi constituído por Job Vasconcelos que apresentou o tema Aventuras por Angola; Ângela Bragança – Solidariedade e Empatia; Helena Prata – O Poder das Redes Sociais; Jeremias Agostinho – Cuidados de Saúde Primários: Que desafios?; Xuno Pinto Aragão – O Poder da Autorresponsabilidade; Joaquim F. dos Santos – Inclusão Social pelo Desporto e Pulqueria Van Dúnem – Bullying.

Durante o evento foi leiloada uma peça de arte, no âmbito do programa “Leilão Beneficente” cujo montante conseguido se reverterá a três instituições de índole social.

A peça leiloada é uma obra de matriz intervencionista que retrata a resiliência e a irmandade de dois adolescentes, unidos pela diversidade da vida, mas aspiram um futuro comum num País igualitário e justo.

Instituições beneficiadas

Face à natureza filantrópica, o Think Tank S&ER decidiu doar a verba obtida no “Leilão Beneficente” a organizações de índolesocial Posto de Assistência Francisco de Assis, Angola Rescue e Clube Escola Desportiva Formiguinhas do Cazenga.

O Posto de Assistência Francisco de Assis prima pela promoção da comunidade local; identifica e ajuda a resolver os problemas sociais e familiares; alfabetização das crianças, jovens e adultos; formação de líderes locais; desenvolvimento do auxílio mútuo entre a comunidade; ajuda material e psicológico às pessoas que frequentam o posto.

Angola Recue é uma associação que “dá vida” a diferentes projectos e iniciativas. O projecto mais significativo é o MUSA (Mãe Unidas e Solidárias de Angolas) que iniciou em 2015.

Clube Escola Desportiva Formiguinhas do Cazenga é uma iniciativa de jovens amantes e praticantes de basquetebol, preocupados com a ocupação dos tempos livres da massa infanto-juvenil residente na comunidade.