Senegal: Lekela dá continuidade ao desenvolvimento de energia eólica em larga escala

O projecto está indo muito bem. Temos um projecto de três fases de 50 megawatts cada. A primeira fase foi finalizada em 09 de dezembro de 2019 e 50 megawatts já foram injectados na rede desde aquela data. Estamos agradavelmente surpresos com a suavidade com que fomos capazes de prosseguir com a integração da rede. O despacho está completo e a relação com o SENELEC (que retira a produção de eletricidade) é excelente. Além disso, estamos em um período de produção muito alta porque o vento é forte.

Estamos um pouco adiantados em relação ao cronograma da fase 2 e da fase 3, que devem ser concluídas no final de março na fase 2 e no final de Maio-Junho na fase 3. A ideia é concluir todo o projecto antes do final de junho sabendo que o mais importante é a primeira fase. Todas as máquinas já estão montadas para a fase 1, fase 2 e fase 3. Então, só fica a fase de comissionamento, para a qual estamos muito bem preparados. Nós concordamos com o SENELEC para um comissionamento gradual, mas toda a construção já está pronta.

Você conseguiu atingir seus objectivos de conteúdo local, apesar da dificuldade de disponibilização de habilidades em alguns aspectos técnicos do projecto?

Existe a parte da fase de construção primeiro. Trabalhamos com muitas empresas locais em diversos negócios. Grande parte dos nossos colaboradores em fase de construção são nacionais, tanto no quadro de pessoal como nas empresas com as quais trabalhamos. Na fase de operação e manutenção, nossa abordagem foi recrutar localmente, treinar localmente para a fase final. Estamos construindo nossas equipes. A grande maioria das nossas equipes será composta por senegaleses, a maioria dos quais treinados no exterior. Isso é normal porque é a primeira vez que o Senegal tem um parque eólico. Neste ponto, é um grande sucesso tanto ao nível das empresas subcontratantes como ao nível do pessoal.

Quais são os principais factores que contribuem para o aumento de projectos eólicos na África?

Lekela acaba de assinar um contrato de 250 megawatts no Egito. Este é um grande projecto que deverá resultar no maior parque eólico da África, assim que a construção for concluída; o maior está actualmente no Quénia. Vemos um impulso dinâmico por parte dos países africanos em direcção às energias renováveis, tanto solar quanto eólica. A energia renovável tem visto, nos últimos dois a três anos, um crescimento substancial em todo o continente fora da África do Sul, que já é líder em energia eólica. Isso se explica simplesmente pelo fato de os países africanos começarem a entender que esta é uma oportunidade tanto para o lado ambiental quanto para a produção de energia. Esta é uma situação ganha-ganha para o desenvolvimento económico e social, bem como para os objectivos ambientais nacionais.

Você tem algum outro projecto em andamento com o Ministério da Energia?

O Governo do Senegal tem uma estratégia energética global de três partes. Há uma parte de gás e óleo com descobertas recentes. A segunda parte dessa estratégia é construir novas usinas a gás. A terceira parte é continuar desenvolvendo energias renováveis. Eles têm uma estratégia ambiental que visa reduzir o nível de emissões de gases de efeito estufa em sua produção de energia. Não vemos o desenvolvimento de petróleo e gás como um obstáculo ao desenvolvimento de energias renováveis. O governo vê nos mesmos termos. O objectivo é aumentar a produção não só do país, mas também do West Africa Power Pool. Haverá, portanto, um mercado sub-regional onde a produção do Senegal pode exceder em muito as suas necessidades. Nessa estratégia, o governo continua mantendo a participação das renováveis ​​em torno de 30%.

Qual é o estado da infraestrutura de transmissão? Que investimentos estão planejados neste nível?

É bom produzir energia e petróleo, mas é preciso saber transportar e distribuir. Um dos pontos fracos de nossas redes é a transmissão e distribuição. Na estratégia geral do Senegal, há uma parte da transmissão-distribuição que é levada em consideração. O mais recente compacto? A MCC America investiu cerca de US $ 600 milhões no sector de energia no Senegal. Isso será alocado principalmente para o sector de distribuição e transmissão. Existe um plano de apoio ao desenvolvimento da distribuição com melhoria da rede local, de forma a modernizá-la e ampliá-la. Não apenas para WAPP, mas também para acesso à electricidade até 2035.