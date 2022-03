Seis razões para participar do Annual Investment Meeting

O Ministério da Economia dos Emirados Árabes Unidos (UAE) promove, de 29 a 31 de Março de 2022,o Encontro Anual de Investimentos (Annual Investment Meeting, AIM), no Dubai Exhibition Centre da EXPO 2020 DUBAI.

De acordo com a organização, o congresso tem como objectivo servir uma plataforma estratégica para apoiar startups, conectando-as a potenciais parceiros e investidores de várias partes do mundo no evento realizado anualmente no DUBAI.

Para os países que pretendam atrair investimentos, o AIM oferece seis razões para aderir ao evento.

1-Oficinas Pré-Conferência

No Foreign Direct investments (FDI) Workshop e no Foreign Portfolio Investors (FPI) Workshop, o evento oferece novos insights de especialistas internacionais que enriquecerão a experiência dos participantes, permitindo que se estabeleçam como oportunidades lucrativas de investimento.

2-Sessões de Conferência

Nas sessões da conferência, especialmente nas FDI Sessions e FPI Sessions, os participantes partilharão a visão de especialistas, melhores práticas e políticas de investimento, além de participar das discussões que especialistas da comunidade de investimentos conduzirão.

3-Exposição

Na exposição, os melhores expositores locais e internacionais, incluindo representantes de países e investidores, se reunirão com o objectivo de alcançar o crescimento económico dos respectivos países e regiões.

4-Sessões Regionais de Foco

As sessões regionais de foco serão centradas em conversas regionais que examinem os cenários económicos de regiões específicas com discussões que prometem ser uma exploração informada dos riscos, desafios e oportunidades de crescimento de cada região que esperam para serem aproveitadas por meio da cooperação regional.

5-Mesas Redondas de Investimentos

Uma plataforma que reúne ministros e vice-ministros com investidores, chefes de agências de promoção de investimentos (IPAs). As rodas de investimento visam (principalmente) criar uma plataforma para os decisores governamentais realizarem discussões com empresas de investimento, a fim de criar um modelo de investimento viável que atenda aos requisitos de ambos.

6-Centro de Investidores

No Investors Hub, os enviados oficiais dos governos se reúnem com os representantes das principais casas de investimento, consórcios de investimento, bancos de desenvolvimento, fundos soberanos e investidores de portfólio em um ambiente formal e seguro que visa, estrategicamente, aumentar a parceria e a colaboração global de investimento.

“Taticamente, o objectivo é realizar o Matchmaking de Investidores e Projectos, além de divulgar os negócios que são fechados durante o evento” realça a organização.