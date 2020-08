Seguradoras portuguesas criam fundo solidário

As empresas de seguros criaram o Fundo Solidário na Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o objectivo de apoiar os familiares de um conjunto de profissionais que, no exercício da sua profissão ou de missão voluntária, tenham testado positivo a doença COVID-19 e, em consequência dela, tenham falecido ou venham a falecer.

O fundo foi criado com a dotação de 1,5 milhões de euros, sendo que os beneficiários devem reunir, cumulativamente, as seguintes condições:

*terem registo de teste positivo à COVID-19 após 1 de Março de 2020;

*terem sido referenciados para tratamento pelas unidades de cuidados de saúde do SNS ou pelos Hospitais Privados;

*terem falecido ou venham a falecer entre 2 de Março e o final de 2020, ou, no caso de voluntários, tenham ou venham a estar internados para tratamento em unidade hospitalar durante o mesmo período.

Além disso, de sublinhar que o valor a atribuir em caso de falecimento “não é um valor fixo”. Será definido por uma comissão, “atendendo às circunstâncias de cada caso e vai depender de diversas ponderações, que poderão implicar majoração ou diminuição no valor a pagar”, pode ler-se num conjunto de perguntas e respostas divulgado pela APS sobre o tema.