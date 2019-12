Seguradora Fidelidade reforça expansão internacional e entra no Chile

“A abertura da Fid Chile reforça a posição da seguradora portuguesa no mercado Latino-Americano, depois da aquisição da posição de controlo da empresa peruana La Positiva, no início deste ano”, além das operações que a Fidelidade já detém na Bolívia e no Paraguai.

O mercado chileno de seguros tem uma dimensão similar ao mercado português, sendo que anualmente são emitidos cerca de 13 mil milhões de dólares em prémios, dos quais 3,9 mil milhões de dólares correspondem ao mercado não Vida, segundo dados de 2017, fornecidos pela seguradora.

A Fid Chile vai contar com uma equipa de cerca de 60 profissionais e, num primeiro momento, a sua estratégica focar-se-á nas cidades de Santiago, Viña del Mar, La Serena e Valdivia, com uma oferta de seguros direcionada para a área de protecção automóvel e protecção casa, incluindo incêndio e terramoto.

O montante do investimento não foi revelado à agência Lusa, mas o Diário Financeiro chileno noticiou que o investimento inicial ascende a 21 milhões de dólares.

A estratégia da seguradora neste país da América Latina passa por posicionar-se como “uma companhia multiproduto P&C e multicanal”, lê-se no comunicado.