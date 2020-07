A seguradora digital americana Lemonade , que já opera também na Alemanha e nos Países Baixos , passou a estar cotada na bolsa de Nova Iorque.

No dia de estreia, as acções chegaram a subir 138% com a capitalização bolsista a atingir os 3 mil milhões USD.

Na oferta Pública inicial foram captados 319 milhões USD.

A Lemonade é uma seguradora nativa digital que transformou a experiência dos seguros para proprietários e arrendatários de casas, desde que foi fundada em 2015.

Um dos segredos do sucesso é a tecnologia própria que permite fazer com bastante rapidez toda a gestão de pedidos.

Cerca de 30% dos reembolsos, por exemplo, são feitos em poucos segundos , bastando reportar na aplicação o que se passou e responder a algumas questões feitas por um chatbot.

Em apenas alguns cliques, os clientes podem também fazer alterações aos detalhes do seguro a qualquer momento.

A transparência é um pilar forte nos valores da empresa e por isso foi também inovadora na criação de um novo modelo de cláusulas, que simplifica significativamente a linguagem e a compreensão de todos os detalhes do seguro.

Este modelo chama-se Policy 2.0 e foi criado em parceria com reguladores, clientes e empresas concorrentes.

Para descobrir mais sobre como a Lemonade transformou a indústria dos seguros, pode ler a entrevista a Shai Wininger, co-fundador da Lemonade , que realizámos durante a edição de 2017 da Web Summit.

By: Fabernovel - Super Toast https://supertoast.pt/2020/07/15/seguradora-digital-lemonade-entra-em-bolsa/