Secretário-geral do Fórum dos Países Exportadores de Gás confirma participação no AOG 2021

O Secretário-Geral do Fórum dos Países Exportadores de Gás, Yury Sentyurin, confirmou a presença como orador na Angola Oil and Gas Conference (AOG) 2021, que decorre no Centro de Convenções de Talatona (CCTA) de Luanda, de 09 a 10 Setembro, segundo uma nota tornada público.

Yury Sentyurin conduzirá discussões críticas sobre a importância de acelerar a transição energética em África, com foco no gás como um recurso crucial para o crescimento económico no continente.

O também diplomata trará para a AOG 2021 a visão do futuro do gás natural dentro da transição energética e de soluções sustentáveis para a monetização deste recurso. Yury Sentyurin promove a necessidade de cooperação internacional na gestão eficaz e flexível dos recursos de gás como uma solução eficiente e de futuro para responder às necessidades de geração de energia de África.

O Secretário-geral, de acordo com a nota, mostra-se optimista sobre os desenvolvimentos positivos na África-Subsaariana e acredita que Angola tem feito progressos significativos no sector da monetização do gás. Os esforços do governo nesta área reflectem-se no interesse de investimento de empresas locais e internacionais em iniciativas de downstream.

“A participação de Yury Sentyurin na AOG 2021 honra-nos e eleva o nível das discussões que acontecerão neste evento histórico. As suas contribuições serão inestimáveis para o debate sobre o futuro do gás em Angola, o seu papel na diversificação económica do País e no caminho para uma transição energética mais limpa e sustentável”, afirmou João Gaspar Marques, director da Conferência Internacional da Energy Capital and Power (ECP), organizador da conferência AOG 2021.

O evento de energia de África 2021 é uma plataforma exclusiva, transformadora e que potencia o sector promovendo o networking, a negociação e as parcerias de investimento que irão impulsionar o crescimento e sucesso do sector de energia em Angola. Organizado pela ECP e com o apoio do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, a AOG 2021 está empenhada em acelerar o crescimento do sector energético de Angola no período pós-COVID-19.