Secil entra na “corrida” de transporte de passageiros para o litoral do País

A Secil Marítima, empresa de navegação, realiza de 11 a 15 deste mês mais uma ronda de viagens experimentais depois da primeira a 24 de Fevereiro de Luanda-Soyo com a embarcação “Cacongo”.

Se a primeira vagem coube apenas a tripulação, sob embarcação do tipo catamarã, as rondas que se seguem contemplam já a transportação de passageiros, segundo fontes da empresa.

A primeira viagem e as subsequentes visam entre outros objectivos averiguar o desempenho da embarcação através dos testes de segurança de navegabilidade, definição de rumo de entrada e saída do canal de acesso ao terminal, atracação de acordo aos dados da maré, bem como, a movimentação na bacia de manobra costeira junto aos terminais de Cabinda e Soyo.

Para os próximos dias, prevê-se a entrada em funcionamento de uma embarcação na rota Soyo – Cabinda, prevista ainda para o mês de Março.

Com foco no transporte marítimo, aéreo e rodoviário de mercadorias com implementação de soluções as necessidades de importação e exportação, a Secil Marítima é a empresa que está encarregue de gerir a frota de catamarãs sob tutela do Ministério dos Transportes no âmbito da recuperação de activos e em compensação parcial de créditos que a petrolífera estatal detém no Grupo China Sonangol, que não conseguiu proceder aos pagamentos acordados, foram recuperadas embarcações que a China Sonangol mandou construir. Os seis catamarãs foram transferidos para o Ministério dos Transportes, que fica responsável pela colocação destes meios de transportes ao serviço da população.

As viagens experimentais são uma resposta ao ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, que anunciara o ano transacto, em Luanda, o regresso, para Janeiro de 2022 dos catamarãs de transporte de passageiros em todo o país, enquanto o de carga fica para final do I Trimestre.

Nova frente

Neste novo desafio, a Secil Marítima dispõe de um conjunto de meios para cabotagem, com destaque para seis embarcações do tipo catamarãs, com uma capacidade para 350 passageiros cada um, o que significa uma capacidade combinada de 2.100 passageiros por viagem. Em velocidade de cruzeiro, estes catamarãs têm uma autonomia de cerca de 400 milhas náuticas, o que aumenta a eficácia operacional das mesmas.

O reforço da frota da Secil conta também com um ferry boat designado “Cabinda”, adquirido na Singapura.

A aposta na cabotagem no litoral do País visa responder a deficiência de transporte público, a mobilidade interna de passageiros e mercadoria.

Essas embarcações, segundo informação da Secil Marítima no seu site na internet, podem vir a ser inseridas em diversas rotas no litoral de Luanda, onde já há infra-estrutura propicia para o bom funcionamento da actividade de transporte e outras rotas em estudo.

Preço do bilhete

O preço do bilhete de passagem capitaliza as atenções dos clientes, mas que de acordo com o site da empresa na internet, este depende de um estudo de viabilidade que está a ser desenvolvido de modos a facilitar a adesão da população mais necessitada para acudir a deficiente oferta de transporte público, enchentes nas paragens de táxi e autocarros colectivos.

O ano transacto o ministro dos transportes reconhecera que há ainda outras regiões do País que possam precisar destas mesmas travessias, como são os casos do Soyo, Cabinda (Norte), Benguela e Namibe (Sul). Pois serão feitos planos de operacionalização e comercial, para colocar-se as embarcações ao serviço da população.

Relatório e contas 2020

Em termos da evolução da situação da COVID-19, ou seja, natureza dos negócios da Secil Marítima é notório o impacto da COVID-19 nas receitas de 2020. Registou-se queda na ordem dos 31.25% comparativamente ao exercício de 2019.

O presente relatório, apurou o Mercado, resulta da consolidação dos dados contabilísticos da Secil Marítima e da UN-TMA enquanto unidade de negócios da Secil, para obtenção de um resultado único.