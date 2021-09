Schneider Electric projecta operar em Angola em 2022

Angola figura numa lista de países da África Subsaariana em que a multinacional francesa Schneider Electric, especializada na produção de energia eléctrica, projecta instalar-se a partir de 2022, com vista a desenvolver projectos de impacto na cobertura da procura crescente, resultante do ritmo acelerado da urbanização e industrialização.

A informação foi avançada pelo vice-presidente de Estratégia para a África e Médio Oriente, Amel Chadli, citado, Terça-feira, pela revista “Jeune Afrique”, tendo sublinhado o “grande interesse” da empresa diante da tendência da progressiva urbanização e crescente necessidade de gestão eficaz dos recursos energéticos, levando a companhia a decidir pela expansão para Angola, República Democrática do Congo, Moçambique e Senegal.

A multinacional francesa tinha tudo preparado para que, a partir de 2019, os projectos em Angola e nos demais países passassem do papel para a realidade, mas a conjuntura económica internacional provocada, no ano seguinte, pela COVID-19 esteve na base do adiamento para o próximo ano, segundo Amel Chadli.

“Continuaremos a reforçar a posição, de forma progressiva, no continente africano, muito embora a implementação deste plano tenha sido retardado devido ao surgimento da pandemia da COVID-19, mas estamos certos que o projecto arranca no início de 2022”, anunciou.

Apesar de não avançar os montantes a serem investidos em cada um dos países, o responsável garantiu a existência de recursos suficientes para suprir as necessidades e os desafios provocados pela expectativa de crescimento económico e populacional na fase pós-pandemia nestes países, com grande dinâmica ao nível da região.