São Tomé prepara negociações no petróleo com Guiné Equatorial e Nigéria

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe anunciou o início, para breve, de negociações com a Guiné Equatorial e a revisão do tratado com a Nigéria sobre exploração conjunta de petróleo.