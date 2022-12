Sano Dia junta-se a indústria de enchidos nacionais

A Sano Dia, empresa vocacionada na produção de salsichas e mortadela investiu mais de 70 milhões USD em uma fábrica de enchidos que deverá entrar em operação efectiva em Janeiro de 2024.

A fábrica terá uma capacidade instalada de 100 toneladas por dia, cuja execução física da obra está em 70%.

A construção desta fábrica resulta do investimento privado entre angolanos e estrangeiros, através de um financiamento do Banco Angolano de Investimento (BAI) e do Banco Millennium Atlântico (BMA).

Com este investimento prevê-se a criação em Outubro do próximo ano de 90 postos de trabalho, 63 dos quais nacionais e 27 expatriados. Naquele mês (Outubro) iniciarão os testes provisórios na unidade fabril na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, em Viana.

Em declarações à imprensa, após o acto de assinatura do contrato de investimento entre a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (AIPEX) e a Sano Dia, o Director Financeiro desta empresa, Carlos Botelho entende que a construção da fábrica visa, essencialmente, contribuir para o aumento da produção e diversificação da economia nacional.

Na fase inicial, a empresa irá importar as matérias-primas (aditivos, carne de galinha e de porco), mas o projecto contempla a criação de galinhas poedeiras e a produção de carne de frango para alimentar a unidade fabril.

Por sua vez, o presidente da AIPEX, António Henriques da Silva, realçou que a iniciativa enquadra-se no processo da diversificação da economia nacional, por ser um projecto industrial com enorme impacto socioeconómico do País.

Para o responsável da AIPEX, o regime contratual ora assinado abre portas para projectos considerados estruturantes, mesmo que não impliquem investimento de 10 milhões USD, mas que empregam directamente mais de 50 pessoas.

Para além da Sano Dia, a ZEE já tem em funcionamento a fábrica de enchidos “Quinta de Jugais”, inaugurado em Fevereiro último pelo Presidente da República, João Lourenço, bem como a fábrica de processamento de carnes e enchidos “Mestre Akino”, que iniciou actividade em Abril de 2019.