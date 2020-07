Samsung Money: serviço bancário 100% mobile

O Samsung Money é um novo serviço financeiro 100% mobile, lançado pela Samsung em parceria com a SoFi , uma startup de tecnologia americana focada na área financeira.

Através da aplicação de pagamentos Samsung Pay, é possível abrir uma conta Samsung Money, individual ou conjunta e sem custos de adesão e nem de manutenção. A conta é remunerada à taxa de juro de 0,2%.

Os utilizadores recebem um cartão de débito digital e também um cartão físico, que podem utilizar para fazer compras ou levantar dinheiro.

As compras feitas com o cartão digital, através do Samsung Pay, geram pontos que podem ser trocados em futuras compras de produtos ou serviços da Samsung.

O Samsung Money vai estar disponível, inicialmente, só nos Estados Unidos.

By: Fabernovel Supertoast - https://supertoast.pt/2020/07/01/samsung-money-servico-bancario-100-mobile/