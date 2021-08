Samsung investirá 206 mil milhões USD até 2023 para crescimento pós-pandemia

O Grupo Samsung investirá 240 biliões de won (206 mil milhões USD) nos próximos três anos para expandir sua presença em produtos biofarmacêuticos, inteligência artificial, semicondutores e robótica na era pós-pandemia.

A joia do maior conglomerado da Coreia do Sul disse, esta terça-feira, que o investimento até 2023 ajudará a fortalecer a posição global do grupo em sectores-chave como a fabricação de chips, ao mesmo tempo que permitirá que busque oportunidades de crescimento em novas áreas como robótica e telecomunicações de próxima geração.

De acordo com a Reuters, a Samsung Electronics, maior fabricante mundial de chips de memória, disse que o grupo planeia solidificar a tecnologia e a liderança de mercado por meio de fusões e aquisições. Não forneceu uma repartição dos números do investimento.

A empresa não disse se o último valor de investimento inclui os 17 mil milhões USD que ela supostamente gastou em uma nova fábrica de chips de contrato de chips nos Estados Unidos.

O plano é 30% maior do que a estratégia anterior de três anos da Samsung lançada em 2018. O grupo decidiu aumentar o investimento para manter a liderança tecnológica, especialmente durante “situações de emergência” no país e no exterior.