Samsung define prazo de 5 anos para o fim dos smartphones tradicionais

A maior fabricante de smartphones do mundo, a Samsung, acredita que o seu principal produto poderá estar com os anos contados. De acordo com Kang Yun-Je, responsável de design, os atuais aparelhos deverão ser substituídos por outros dispositivos num período que pode não ultrapassar os cinco anos.

Segundo Yun-Je, a empresa atingiu o limite da inovação no ‘design’ dos aparelhos telefónicos que comercializa. Esse foi um dos motivos que fizeram a empresa apostar no Galaxy Fold, o telemóvel dobrável que acabou de ser redesenhado. “O design dos smartphones chegou ao seu limite. Foi por isso desenvolvemos um smartphone de ecrã flexível”, afirmou.

“Hoje a Samsung escreve o próximo capítulo na história da inovação, mudando tudo que é possível num smartphone. O Galaxy Fold apresenta uma categoria completamente nova que traz novos recursos, nunca antes vistos, com nosso Display Infinito flexível”, diz DJ Koh, presidente e CEO da divisão de TI e Comunicações Móveis da Samsung Electronics. “Criamos o Galaxy Fold para aqueles que querem experimentar o que um smartphone premium dobrável pode fazer, superando as limitações de um smartphone tradicional.”

A empresa anunciou ainda o seu plano para a implementação da Internet das Coisas, através de uma plataforma aberta, consistente e inteligente, que poderá ligar diversos produtos sejam televisores ou máquinas de lavar, de computadores a auscultadores.