SAHAM Angola Seguros assume incidência do IVA nos seus produtos

Os prémios dos seguros automóvel, acidentes de trabalho e doenças profissionais, viagem, empregados domésticos, acidentes pessoais, e escolar da SAHAM Seguros Angola não sofreram qualquer alteração, de acordo com a seguradora.

Philippe Alliali, CEO da SAHAM Angola Seguros, explica que a empresa pretende continuar a fidelizar os seus clientes. “Temos noção do estado actual da economia, queremos aliviar os nossos clientes e fazê-los perceber que estão seguros connosco, por isso assumimos o impacto do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Continuamos com os mesmos prémios e a mesma qualidade de atendimento”, diz, num comunicado enviado a nossa redacção.

O comunicado da SAHAM surge numa altura em que com a implementação recente do IVA no mercado angolano, tem se registado a subida de preços nos serviços e produtos, mas seguradora tranquiliza os seus clientes.