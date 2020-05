Ryanair pode cortar 3.000 empregos

A Ryanair alertou que 3.000 empregos podem ser retirados devido a gestão da crise global de coronavírus, a companhia aérea de baixo custo disse que está actualmente a negociar cortes salariais, férias não remuneradas e despedimentos com funcionários e sindicatos, em meio a uma queda acentuada nos números devido à proibição generalizada de viagens.

Nos resultados de todo o ano até o final de Março, a companhia aérea irlandesa disse que a pandemia em curso e as restrições de viagens subsequentes sugerem que o próximo ano será "difícil" para a transportadora.

O chefe Michael O'Leary também criticou a regra de quarentena proposta por 14 dias para quem viaja, em meio a avisos de que o número de viagens cairá para menos de 80 milhões em relação à meta inicial de 154 milhões.

Isso ocorre depois que a companhia aérea avisou anteriormente que o governo irlandês teria que pagar a conta dos assentos do meio se forçado a mantê-los vazios, enquanto os passageiros terão que pedir permissão para usar o banheiro de acordo com as directrizes pós Covd-19.

A maioria dos aviões da Ryanair foram aterrados a partir de meados de Março, após a introdução de medidas de bloqueio, embora a empresa espere retomar no máximo 50% de seus voos programados entre Julho e Setembro deste ano.

O Grupo espera registrar uma perda de mais de 218 mil milhões USD no primeiro trimestre, com uma perda menor esperada no segundo trimestre (pico de verão) devido a um declínio substancial no tráfego e nos preços dos aterros Covid-19.

Na semana passada, a Ryanair disse que espera executar 60% a 70% do seu horário normal de voo até Setembro, dependendo da demanda dos clientes.