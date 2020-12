Ryanair encomenda 75 aviões Boeing 737 Max

É a primeira encomenda confirmada do Boeing 737 Max depois de dois acidentes graves. É a primeira encomenda confirmada do Boeing 737 Max depois de dois acidentes graves. A Ryanair quebra a dinâmica ao encomendar 75 aeronaves, depois da autoridade aérea dos Estados Unidos ter proibido este modelo de avião devido a problemas de segurança. Desde essa altura, a Boeing corrigiu alguns problemas e deu um novo nome ao avião.

“É um grande prazer anunciar hoje que estamos a aumentar o nosso pedido de aeronaves para 75 unidades. Que se vão somar aos 135 pedidos confirmados que já temos par a o Boeing 737 8-200, algo que representa um ponto de viragem”., realça o Director executivo da Ryanair, Michael O’Leary.

A Boeing vai encaixar 7,4 mil milhões de euros com o novo pedido; volta a contar com a aprovação da autoridade aérea dos EUA para voltar a operar com as aeronaves, mas ainda não o recebeu luz verde das autoridades europeias. Na quarta-feira fez um voo de teste no fará o primeiro voo comercial a 29 de dezembro.