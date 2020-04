Rússia alerta para crise económica global devido à Covid-19 e ao petróleo

A Federação Russa, por intermédio do porta-voz da respectiva presidência, Dmitri Peskov, alertou hoje, dia 5 de abril, a comunidade internacional para o impacto de uma crise económica a nível global, pedindo ao mundo que se prepare para as consequências causadas, não só pela pandemia de Covid-19, mas também pela queda consecutiva dos preços do petróleo.

“Estamos conscientes de que a crise económica mundial, causada, entre outras coisas, pelo [novo] coronavírus, se manifestará e devemos estar preparados”, disse à televisão pública o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Peskov sublinhou que esta crise exigirá “coordenação” de políticas e medidas anticrise envolvendo “muitos países” e apontou que a medida anunciada pelo presidente russo, Vladimir Putin, de prolongar as férias pagas até ao final do mês, com vista a conter a pandemia, representa um “grande fardo” para a economia nacional.

Fonte: Jornal Económico