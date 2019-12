Russa Gazprom paga 2,5 mil milhões euros à Ucrânia para acabar com diferendo judicial

“A Gazprom fez o pagamento de 2,9 mil milhões de dólares”, em conformidade com a decisão tomada em fevereiro de 2018 pelo Tribunal de Arbitragem de Estocolmo, na Suécia, declarou um porta-voz do gigante russo de gás, citado pelas agências noticiosas internacionais.

A Naftogaz confirmou, por seu lado, ter recebido a quantia.

“Sim, a Ucrânia recebeu 2,918 mil milhões de dólares da Gazprom”, escreveu o director executivo da empresa estatal ucraniana, Yuriy Vitrenko, na rede social Facebook.

Na semana passada, o líder da Gazprom, Alexei Miller, avançou que o grupo público russo tinha concordado em pagar a coima de 2,6 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de dólares após acréscimo de penalizações) deliberada pela instância judicial sueca.

Em contrapartida, a ucraniana Naftogaz disse que iria desistir de todos os outros procedimentos legais instaurados e ainda em curso em jurisdições internacionais.

As declarações feitas pelas fornecedoras surgiram após Moscovo e Kiev terem alcançado um acordo para a renovação do contrato de abastecimento de gás russo para a Europa via Ucrânia, depois de vários meses de difíceis negociações que contaram com a mediação da Comissão Europeia.