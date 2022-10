Rum ‘made in Lobito’ de portas para o continente europeu

A empresa OLW-produção e destilação de bebidas, localizada no Lobito, província de Benguela, vai exportar pela primeira vez, a partir do próximo mês de Outubro, mais de 600 caixas de Rum e o mesmo número de Gin 77, para Europa (Portugal e Itália), revelou ao Mercado o director geral da instituição.

Ricardo Guerra realçou que para a materialização do projecto, na primeira fase estão preparadas mais de quatro mil garrafas de 650 ml de Caxaramba: “aguardente cana-de-açúcar” e Gin 77 de 500 ml para o continente velho.

O responsável conta que o interesse pela Caxaramba do Lobito, por parte dos importadores, surgiu a partir do momento em que os produtos começaram a ser comercializados no Ango Duty Free, loja localizada no Aeroporto Internacional de Luanda.

“Abrimos este caminho (das importações) ao colocar a Caxaramba no Aeroporto Internacional de Luanda, posteriormente começamos a ser abordados para exportar o produto”, frisou.

Por outro lado, Ricardo Guerra sublinhou que mais do que uma necessidade, o projecto de exportação é o caminho certo, pois acredita que a Caxaramba do Lobito vai dando passos largos e sólidos no sector das bebidas destiladas de forma “criativa e consistente”.

Esclarece que o período pandémico contribui em grande medida para o atraso do projecto, mas em contrapartida mostrou-se satisfeito, pois acredita que num piscar de olhos a Caxaramba e o Gin 77 estarão na Europa.

Com este projecto, como afirma, a empresa pretende mais do que elevar as exportações, conservar a qualidade do produto e ser uma marca indelével no mercado internacional.

“Mais do que as quantidades, neste momento o que nos preocupa é o nosso foco, a criação de uma marca com tradição, imagem e qualidade em torno da Caxaramba”, disse.

Segundo o proprietário da companhia, na fase embrionária serão exportadas apenas pequenas quantidades, pois “pretendemos primeiramente ganhar credibilidade junto dos consumidores com um produto nacional de qualidade reconhecida”, garante.

Quanto ao mercado europeu, o director geral da OLW diz não se tratar de escolha, mas sim de uma oportunidade que deve ser aproveitada. “Estamos a entrar no mercado europeu por intermédio de uma empresa estrangeira com ligações a Angola que são os nossos primeiros importadores”, afirma.

Importa referir que a Caxaramba é uma bebida de apoio ao cocktail para fazer mojitos, pois a sua natureza é um rum para ser degustado de uma forma fresca, social e harmoniosa.

Expectativas

Ricardo Guerra espera que o produto se torne uma marca de referência nacional, que deverá ser acompanhado de todos os pressupostos exigidos para uma marca de destilação, que passa pelo rigor, tradição e valor histórico.

Designado por Caxaramba (crioulo santomense), o aguardente de cana-de-açúcar começou a ser produzido em 2018, numa antiga fábrica de vinho de abacaxi no município do Lobito, província de Benguela.

Quanto ao investimento feito para reactivação da unidade fabril, Ricardo Guerra, conta ter sido um processo faseado. “Estamos a falar de reabilitação de uma fábrica dos anos 60 adaptada ao negócio da produção de rum e de aguardente de cana-de-açúcar com novas tecnologias, mas sobretudo com método de produção tradicional” disse.

A empresa tem contado, até ao momento, com uso de capitais próprios para os projectos de investimentos da marca, mas Ricardo Guerra acredita que em função do plano de expansão haverá a necessidade de recorrer à banca comercial para dar suporte às operações.

Composição da Fábrica

A unidade fabril conta com stock de mais de 50 000 litros anual, três linhas de enchimentos de 1 800 garrafas por hora e mais de 500 barris de 3 500 litros de Carvalho Francês e Americano para envelhecimento de blends de rum. Tal como conta o gestor este processo de envelhecimento contribui “em mais de 80% para a qualidade da bebida”.

A fábrica conta ainda com uma capacidade de destilação de 1500 litros de bebida por dia e uma linha de enchimento de 1 800 garrafas por hora.

Questionado sobre a matéria-prima, o gestor explica que 95% do produto é obtido no País. “Não importamos nada, ou quase nada mais de 95% da matéria-prima é comprada e adquirida no território nacional”, garantiu.

A empresa mantém parcerias com a Biocom, grupo Carrinho, gráfica Dammer, Vidrul e principalmente com os agricultores de abacaxi e cana-de-açúcar. Actualmente conta com 40 trabalhadores, dos quais apenas dois expatriados.

