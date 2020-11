Rosgeo passa para a fase 2 de mapeamento do Rio Muni, Guiné Equatorial

A empresa geológica estatal da Rússia, Rosgeo, concluiu com sucesso a fase 1 de seu projecto de mapeamento geológico no Rio Muni, na Guiné Equatorial, e planeja passar para a fase 2 do projecto.

O Ministério de Minas e Hidrocarbonetos assinou dois contratos de serviço para o programa de exploração com as subsidiárias da Rosgeo, JSC Zarubezhgeologia e JSC Yuzhmorgeologia, em 2020. Nos termos dos contratos, JSC Zarubezhgeologia está realizando trabalhos de levantamento para mapeamento geológico estadual, e JSC Yuzhmorgeologia está realizando aquisição sísmica complexa na zona de trânsito do Rio Muni.

“O projecto de mapeamento geológico realizado por Rosgeo no Rio Muni não é apenas um novo pilar da cooperação energética entre a República da Guiné Equatorial e a Federação Russa, mas também pode moldar o futuro de nossa indústria de recursos naturais. Nosso continente é uma das regiões mais ricas do país em mineração e minerais, que identificamos como sectores fortes para diversificar nossa economia e criar empregos. Também sempre acreditamos no potencial de hidrocarbonetos terrestres da região, e compreender sua geologia será extremamente benéfico para apoiar futuras actividades de petróleo e gás lá, que poderiam ser realizadas por operadores locais ”, disse HE Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro da Minas e Hidrocarbonetos.

Fonte: Africa Oil & Power