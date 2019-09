Roque Santeiro agora está on-line para concorrer com negócios formais

A plataforma Roque On-line, vencedora do Seedstar 2019, conecta agentes do sector informal, desde fornecedores e prestadores de serviços a tecnologia para competirem contra o sector formal.

Apar da concorrência digital, a plataforma oferece aos membros a possibilidade de uma maior integração financeira, pois com o perfil digital fornecido pela startup os agentes podem literalmente levar as instituições bancarias e contratarem múltiplo serviços como crédito, seguros e outros.

De acordo com Geraldina Geraldo, co-fundadora do Roque on-line, depois da inscrição por via do aplicativo, os membros estão habilitados a um conjunto de serviço como o acompanhamento dos produtos e serviços por via dos canais de comercio electrónicos, bem como o fornecimento de suporte logísticos.

“A Roque On-line é a única empresa digital global que transforma o informal em formal. Nossos processos e fluxos de trabalho exclusivos reúnem e classificam colecções de itens de mercado relacionados para oferecer aos consumidores o poder máximo de escolha e fornecer ao sector informal o mercado final. Fazemos um balanço do stock inexplicável” avança.

No mercado a um ano, a empresa começou a operar de facto no final do primeiro semestre do corrente ano. Nos últimos meses as ordens excederam os 200 pedidos de produtos, orçados em mais de 8 mil USD e forneceram um espaço para os provedores de serviços ganharem cerca de 33 mil USD.

Ambicionam levar o serviço a outros países do Continente uma vez conseguido o financiamento certo. Apesar do facturamento alcançado reconhecem que o negócio ainda não lucrativo uma vez estar em estágio de crescimento.

Faz saber que durante a execução do projecto foram encontrados desafios não previstos aquando da sua projecção, ou seja, inicialmente estava previsto a gestão do negócio 100% digital incluído a componente financeira.

“ A adopção de dinheiro electrónico em Angola é muito baixa e isso apresentou desafios a gestão de caixa, pois temos que entregá-lo a nossos fornecedores e prestadores de serviços. Isso torna nosso processo um pouco ineficiente, mas estamos felizes em lançar as bases para nossas operações e construir relacionamentos com nossos participantes informais do mercado que nos ajudarão a fazer a transição para a economia de dinheiro móvel à medida que cresce em Angola” aponta.