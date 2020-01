Roadshows internacionais marcam sector mineiro

No quadro do Plano de Desenvolvimento Nacional do sector para 2018/2022, o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo decidiu realizar roadshows internacionais para construção de uma refinaria no Soyo, na província do Zaire, para relançar a exploração de petróleo, diamantes, ferro e fosfato, ao que se seguiu o lançamento de concurso público internacional.

No segmento dos petróleos, o ministério realizou o roadshow nas cidades de Luanda, Houston, Dubai e Londres e lançou os respectivos concursos públicos internacionais para concessões de licenças para exploração dos blocos petrolíferos das bacias de Benguela e Namibe.

Tendo em vista o aumento da capacidade de produção de derivados do petróleo no país, além da refinaria do Lobito, cujo contrato de construção foi efectivado em 2018, o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos (Mirempt) abriu um concurso público internacional de investimento privado, para a construção de uma refinaria de petróleo no município do Soyo, província do Zaire.

A refinaria do Soyo terá capacidade para processar 100 mil barris de petróleo por dia.

O concurso termina a 30 de Janeiro de 2020, sendo que a abertura das propostas será no dia 31, a análise, nos dias 5 e 6 de Março de 2020, e o anúncio do vencedor do concurso a 31 deste mesmo mês.