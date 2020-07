Ajudar a alugar aquilo que não utilizamos é a missão da Rnters , um Marketplace online Português que permite criar uma nova fonte de rendimento através do aluguer de quase tudo, desde tendas de campismo, a pranchas de surf, bicicletas ou consolas.

Através do site, é possível fazer pesquisas directas por milhares de produtos e ver de imediato quais são as categorias com maior procura e os últimos artigos a serem colocados no site.

A startup cobra uma comissão de 20% aos proprietários em todos os alugueres, todos os produtos estão cobertos com um seguro que cobre estragos até 1.500€.

Neste momento, a Rnters tem mais de 15.000 utilizadores activos em Portugal.

Além do serviço directo aos consumidores finais, a Rnters tem também uma oferta para empresas , através do qual permite a criação de lojas online.

Este é um projecto que promove a economia circular, disponibilizando a utilização temporária como uma alternativa à compra.

A startup tem sede em Lisboa, foi fundada em 2016 e conta com financiamento do fundo Mustard Seed Maze e da aceleradora Techstars .

By: Fabernovel - Supertoast https://supertoast.pt/2020/07/10/rnters-marketplace-para-alugar-quase-tudo/