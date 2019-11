Segundo Angop, o artigo aponta como melhoria no ambiente de negócio no País, a ratificação do Acordo de Facilitação do Comércio, a simplificação e desburocratização das importações e das exportações.

Publicado em chinês e inglês, o artigo realça como melhoria, os benefícios fiscais que incluem incentivos tarifários, bem como a recente participação de Angola na EXPO Shanghai, com uma delegação composta por representantes do Governo, empresas privadas e públicas.