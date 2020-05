RETALHO E DISTRIBUIÇÃO INOVAM DURANTE A PANDEMIA

No momento atípico em que vivemos, vários canais de distribuição tiveram-se que reinventar, assim como várias empresas tiveram que adaptar o seu modelo de negócio à realidade vivida. Para percebermos a dimensão desta trama que mexe com a economia mundial, fomos falar com a Kinda Home, que sentiu necessidade de criar uma plataforma e-commerce, e com a Top Brands Angola (TBA), quer Retalho, quer Distribuição, ambas dois casos de estudo bastante relevantes no nosso mercado.

O caso da Kinda Home Angola é crasso no que toca a adaptações ao momento vivido, visto que segundo a marca, “na semana anterior a ser declarado o decreto que impunha o fecho das lojas, estávamos já a preparar uma plataforma que permitisse o comércio electrónico” e aquando da efectivação do decreto lei “fizemos o requerimento previsto a solicitar autorização para praticar a venda online, que nos foi concedida, mediante o compromisso de efectuarmos de forma permanente as medidas de prevenção enunciadas.”. O certo é que em poucos dias, a marca tinha já o seu site a funcionar, as encomendas a serem feitas e as entregas a chegar a casa dos clientes. Para que tudo resultasse houve um grande esforço na identificação, formação e capacitação de equipas, assim como um forte reforço logístico, pensado, articulado e colocado em prática de forma pragmática e eficiente: “Criámos linhas de comunicação directas com 100% das equipas, foram feitas listas de difusão Whatsapp por cada loja e logística, e SMS para os colegas que não possuem smartphone.”.

A comunicação desta nova vertente da loja foi feita, integralmente, via digital e, importa referir, que em poucas horas de existência, já haviam centenas de encomendas a “cair” na plataforma. Digital é a palavra de ordem, é a nova forma de viver das marcas, é o canal que permite que a mensagem chegue de forma clara e directa ao cliente final. Segundo Alexandra Lopes, Directora Geral da agência de comunicação YoungNetwork, as marcas têm agora “uma oportunidade única para se aproximarem dos seus públicos através das ferramentas que alteram, cada vez mais, hábitos de consumo e, por sua vez, o paradigma da comunicação e compra”.

Todo este comportamento digital era já diagnóstico certo para a evolução dos hábitos de consumo, o mundo só não imaginava é que este teria que ser implementado mais cedo do que se pensava, e de forma bem mais célere do que o programado. Na Top Brands Angola (TBA), a visão de mercado foi clara, pois ao serem confrontados com este cenário tiveram, segundo fonte oficial da empresa, “que reagir com a máxima transparência junto da equipa – e é certo que a realidade actual é dura – mas com as medidas certas, tomadas em concordância com as necessidades mais prementes, podem surgir resultados positivos a médio-longo prazo”. Este olhar positivo perante um cenário questionável tem sido transversal no que concerne às expectativas dos órgãos decisores das marcas, o que transmite confiança ao mercado, e nos remete para um cenário mais esperançoso do que o país temia. Tal como na maioria dos casos, ambas as marcas supraditas estão com um regime de recursos humanos especial, com casos de teletrabalho, de rotatividade de turnos e com a activação de planos de contingência, que começaram por ir ao encontro das normas internacionais, depois nacionais e logo de seguida, ao Estado de Emergência Nacional.

A TBA Retalho tem a sua actividade comercial dividida entre retalho têxtil e tecnologia, e por tal, teve que tomar providências distintas, de acordo com a legislação do Estado de Emergência. As marcas de moda que representa – Springfield, Cortefiel, MO, Dudalina ou Walk By, entre outras –, tiveram que cessar a sua actividade comercial, ou seja, encerrar as lojas. Já a Worten, marca do grupo, mantém algumas lojas abertas, à luz do decreto lei que regula lojas de tecnologia e telecomunicações. Mas o certo é que grande parta da sua equipa ficou em quarentena domiciliária, colaborando, nas funções possíveis, em teletrabalho, e na sede da marca, ficaram unicamente os serviços centrais na sua lotação mínima, sendo adoptadas as medidas de prevenção já conhecidas por todos: colocação e obrigatoriedade de uso de álcool gel para desinfectar as mãos à entrada, uso obrigatório de máscara, distanciamento social e horário laboral reduzido.

O caso supramencionado refere-se ao sector do retalho, mas no que toca à TBA Distribuição, muitas foram as fases passadas. Segundo a Direcção a primeira fase passou pelo acatar de todas as suas marcas das normas regulamentadas, e de seguida “e após o pânico gerado pelo primeiro impacto, olhámos para o que restava do mercado em funcionamento e iniciámos a fase de adaptação às restrições impostas, tirando o que de positivo poderia existir”, e continuam revelando a sua leitura “analisámos as possibilidades que o mercado nos apresentava: venda presencial reduzida e pouca ou nenhuma comunicação; venda online a crescer, com comunicação a par; e o delivery a ganhar dimensão”. E foi aí que as parcerias começaram, com os meios que as disponibilizavam, e a comunicação de ofertas/promoções de cada uma das marcas, a ter reflexo no consumidor final. A marca de distribuição começou então a divulgar e impulsionar os novos canais de venda, tudo para chegar ao consumidor com uma mensagem de confiança e valor positivo. Mas deve-se falar também das dificuldades, porque as houve, sendo que “com a grande maioria dos serviços internacionais afectados pela pandemia, a importação de produtos tornou-se um pesadelo, não só pela demora com que tudo se realizava, como também pelo receio da retaliação que o mercado poderia ter à marca, se a ruptura de stock fosse uma realidade”, e os produtos passaram assim a ter um “plano de controlo contra o açambarcamento”. A distribuidora conseguiu assim evitar a compra desmesurada por parte de clientes, e colmatou o risco de perder a presença das marcas no mercado. Sempre com o intuito de manter a confiança do consumidor nas marcas por si representadas.

Os cuidados tomados pelas marcas, internos e externos, são notáveis e devem ser comunicados. A Kinda Home, por exemplo, fez um reforço de desinfecção das instalações e das zonas comuns, criou uma sala de isolamento em cada uma das suas unidades e, nas entregas ao domicílio, optou por adoptar zero contacto directo ou físico com o cliente, luvas descartáveis para manuseamento da mercadoria, assim como o uso de máscara aquando a entrega. Mais, a demanda passa ainda pela desinfecção das superfícies contactadas e, recentemente, pelo uso de “pezinhos plásticos” que os colaboradores calçam antes de entrar na casa do cliente, sendo que “tudo é rigorosamente explicado antes da entrega”, garante fonte oficial da empresa. Note-se que as lojas da marca reabriram no dia 27 de Abril: “Estamos com todas as lojas abertas, todos os dias, das 9h00 às 15h00, e prontos para receber os nossos clientes, sempre com a máxima protecção e cuidados”.

Em tempos que se adivinham difíceis, a partilha de exemplos como estes é crucial, pelo que vamos continuar apresentar adaptações de muitas outras marcas que se quiseram associar a este trabalho, tudo para que o consumidor se sinta seguro a comprar e esteja, fidedignamente, informado.

YoungNetwork Angola