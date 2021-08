Retail Shopping do grupo Kibabo avaliado em 3 milhões USD

O “Retail Shopping” da rede de distribuição Kibabo, previsto para abertura em Setembro do ano em curso, está avaliado em cerca de três milhões de dólares, revelou em exclusivo ao jornal Mercado, Pedro Mateus, Presidente do Conselho de Administração (PCA) do grupo.

De acordo com Pedro Mateus, para a execução do projecto, foi feito um investimento maioritariamente com capital próprio, acrescentando haver um financiamento de forma indirecta da banca e de algum capital estrangeiro por não ser especificamente destinado ao projecto.

O “Retail Shopping” irá contar com 50 lojas comerciais, mais de 255 lugares para estacionamento e 500 metros reservados para espaço alimentar e que garantirá cerca de 500 postos de trabalho no mercado nacional.

Segundo Pedro Mateus, o projecto foi criado em parceria com o proprietário do espaço que será denominado “Jardim do Patriota”, mas adianta que o espaço já existia. “Era um edifício inacabado, mas só agora chegamos num acordo para ser desenvolvido o conceito”, esclareceu.

Para o entrevistado, o cinema não é negócio, apenas serve para atrair clientes, reforçando que no primeiro shopping que desenvolveu, nunca lhe passou pela cabeça que iria gastar cerca de um milhão de euros em três salas de cinema e depois receber uma renda muito baixa, por isso garante ser um negócio complicado e prefere não arriscar.

Pedro Mateus afirma que o preço vai diferenciar o “Retail Shopping” da concorrência. Actualmente as rendas dos centros comerciais rondam a volta dos 50 USD por metros quadrados, se for considerado os encargos comuns que rondam em torno dos 30 USD, podem custar para um lojista cerca de 80 USD/mês por metros quadrados.

“As nossas rendas serão cinco vezes mais baixas do preço já existente no mercado e isso vai permitir aos lojistas praticarem preços baixos e mais competitivos e desta forma se tornarem mais fortes no mercado”, garantiu.

“O jardim do patriota para além de ser um conceito de “Retail Shopping”, traz uma característica nova para Angola, que é resultado de transmissões de ideias de outros continentes que está ligado ao verde”, apontou.

“Esta é a razão pela qual se escolheu o nome Jardim do Patriota com um edifício que irá contar com um passadiço muito grande onde os visitantes poderão passear no final de semana e desfrutar de um espaço verde e dar o privilégio às crianças de brincar num parque infantil com as características do lugar”, acrescentou.

Gestão do negócio

Segundo Pedro Mateus, a gestão do “Retail Shopping” está a cargo do grupo Kibabo e contará ainda com o apoio de técnicos nacionais que fazem parte da agremiação.

Questionado sobre o tempo previsto para o retorno do capital investido no projecto, Pedro Mateus disse que prevê um período de três anos para a recuperação do investimento, acreditando que a economia angolana irá mudar para a melhor nos próximos anos.

Conforme avançou Pedro Mateus, desde Setembro do ano passado, o Kibabo passou de cinco para 15 lojas, além de aumentar também o atendimento de cinco mil para 15 mil clientes/dia e passou de 500 para 1500 colaboradores. Adiantou que o grupo prevê até ao final deste ano abrir 20 lojas e concretizar mais dois mil postos de trabalho.

O investimento é parte da estratégia de crescimento das lojas e da geração de postos de trabalho. O grupo foi contemplado com o programa de “Alívio Económico”.