Resultados das licitações só nos próximos 7 a 8 anos

Para o especialista, que falava à imprensa, à margem do lançamento do roadshow para licitação das concessões petrolíferas nas bacias do bloco 10, em Benguela, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 41, 42 e 43, no Namibe, afirmou que não será tão cedo que os resultados terão influência no sector, tendo em conta a sua complexidade.

“O processo é longo, porque investir em petróleo não é só uma boa apresentação de documentos, porque existem outros factores”, observou o especialista, sustentando que o processo exige uma análise mais detalhada por parte dos investidores interessados.

A seu ver, as bases estão lançadas, e felicita a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) pelo trabalho feito até agora, augurando o cumprimento dos prazos estabelecidos em torno deste processo, que são sete meses.

“Vamos esperar qual é a atractividade que as novas bacias vão merecer dos investidores nacionais e internacionais”, augura o especialista.

Quanto as licenças de atribuições de concessões cedidas à petrolífera Esso, que fica com os blocos 30, 44 e 45 da bacia marítima do Namibe, considera ser uma sorte de Angola ter uma companhia apostada naquela zona, um facto que poderá “arrastar” outras empresas interessadas nos outros blocos em licitação.