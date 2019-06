Restaurantes valem 75% do comércio de rua em Lisboa

Os dados pertencem a um estudo da consultora imobiliária Savills Portugal, direcionado para a tendência e evolução do mercado retalhista em 2019.

O Jornal Económico questionou a Savills e outras consultoras multinacionais do sector imobiliário, para tentar perceber como a restauração está a ‘puxar’ pelas rendas em Lisboa, mas também no Porto. “O sector da restauração tem sido de fato um dos principais responsáveis pelos níveis de absorção de espaços verificados em Lisboa e Porto, principalmente nas zonas turísticas e consequentemente poderá ser apontado como o sector que mais tem ditado a dinâmica do mercado”, explica Cristina Cristóvão, directora do ‘Retail Department’ da Savills Portugal.

Esta opinião é partilhada por Sandra Campos, ‘Partner e Head of Retail’ da Cushman & Wakefield, que acrescenta os “inúmeros projetos de reabilitação que disponibilizam novos espaços de comércio e fazem renascer zonas quase esquecidas”. Sobre se os players mais ativos pertencem aos grupos de restauração ou distribuição alimentar, todas as consultoras estão de acordo em que são ambos os sectores. “A distribuição alimentar está com uma expansão bastante dinâmica, focada nos centros de cidade para lojas de conveniência”, afirma Patrícia Araújo, ‘Head of Retail’ da JLL Portugal.

Por sua vez, Carlos Récio, diretor de comércio da CBRE, indica que “no sector da restauração assistimos a uma expansão de grupos nacionais, mas também à entrada de grupos internacionais que vêem no nosso mercado uma oportunidade de investimento”. Cristina Cristóvão, é a única que acredita numa redução do sector nos próximos anos. “Este dinamismo será menos intenso devido à escassez de oferta nas zonas mais centrais, que tem vindo a impulsionar os valores de arrendamento para níveis por vezes incomportáveis para este tipo de actividades”, frisa.

Por seu turno, Sandra Campos sublinha que “a menos que algo de muito errado aconteça no nosso país, acredito que o sector tem um futuro promissor”.