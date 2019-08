Restaurantes e hotéis levam inflação a cair para -0,3% em Julho em Portugal

De acordo com os dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC), confirmados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, uma evolução que se deve em grande parte ao contributo da variação negativa dos preços dos sectores dos restaurantes e hotéis, tal como havia sido referido na estimativa rápida publicada a 31 de Julho.

Também as reduções dos preços verificadas nas áreas do vestuário e calçado, derivado de uma maior intensidade nas promoções de final de época e a alteração da taxa do IVA aplicada ao termo fixo das tarifas de electricidade e gás natural, foram factores decisivos para a diminuição desta taxa.

Em termos de variação mensal do IPC foi -1,3% (nula no mês precedente e -0,6% em julho de 2018), sendo que a variação média dos últimos doze meses foi de 0,7%, uma taxa inferior em 0,2 p.p. da registada no mês anterior.

Por sua vez, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de -0,7%, verificado pelo maior peso relativo dos restaurantes e hotéis, sendo esta uma taxa inferior em 1,4 p.p. à de junho e em 1,8 p.p. do estimado pelo Eurostat para a zona euro, que no mês anterior, havia sido de 0,6 p.p.