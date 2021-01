Renovando o Foco de África na exploração de fronteiras

Ofertas de exploração

Egipto: O Egipto assinou recentemente nove novos contratos de exploração avaliados em aproximadamente um bilhão de dólares com empresas locais e internacionais, em uma tentativa de impulsionar as atividades de exploração doméstica. O Ministro do Petróleo, HE Tarek al-Molla, observou que os acordos fazem parte de um total de 12 negócios visando um investimento mínimo de 1,4 bilhão USD para a perfuração de 23 poços, dos quais nove serão offshore no Mediterrâneo e três no Mar Vermelho. Assinado pela Egyptian Natural Gas Holding Co., os acordos garantem compromissos de grandes empresas de petróleo, incluindo ExxonMobil, Chevron, Total, BP e South Valley Egyptian Petroleum Holding Company. Com reservas comprovadas de 3,3 bilhões de barris de petróleo e 77,2 trilhões de pés cúbicos de gás natural, o produtor norte-africano está pressionando por mais desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos.

Angola: As reservas recuperáveis ​​estimadas de Angola foram aumentadas para 57 bilhões de barris de petróleo bruto e 27 trilhões de pés cúbicos de gás, garantindo mais exploração, particularmente na fronteira da Bacia do Namibe, na qual a ExxonMobil adquiriu recentemente três blocos offshore em Dezembro, com vista a perfurar entre 2024 e 2025. Uma nova Estratégia de Exploração de Hidrocarbonetos 2020-2025 foi aprovada por Decreto Presidencial em agosto passado, com foco na expansão do conhecimento geológico das reservas de petróleo e gás e na exploração de recursos não convencionais através do leilão de 21 blocos onshore entre 2020 e 2023; de zonas ultraprofundas por meio da negociação de quatro blocos disponíveis na Bacia do Baixo Congo até 2022; e de 61.380km² divididos em 12 blocos nas Bacias do Kwanza e Benguela prontos para leilão até 2024. Adicionalmente,

Sudão do Sul: O Sudão do Sul detém a terceira maior reserva de petróleo na África Subsaariana - estimada em aproximadamente 3,5 bilhões de barris - com apenas 30% de sua área explorada. Em Maio de 2019, a África do Sul assinou um acordo de exploração com o governo do Sudão do Sul para acelerar a exploração e o desenvolvimento. O Sudão do Sul produz actualmente 160 mil barris de petróleo por dia (bopd) e tem como objectivo aumentar a capacidade de produção para 270 mil bopd. O acordo estabelece que o Bloco B2 do campo petrolífero será operado em conjunto pela empresa nacional de petróleo do Sudão do Sul, Nilepet, o Ministério do Petróleo e o Fundo Estatal de Combustíveis da África do Sul, e inclui planos para levantamento e exploração na área. Já tendo prometido investir um bilhão de dólares na indústria de petróleo do Sudão do Sul,

Projectos de Exploração

Guiné Equatorial: A actividade de exploração em terra no continente do Rio Muni na Guiné Equatorial foi iniciada, com a holding geológica russa Rosgeo completando sua primeira fase de mapeamento geológico em novembro. Servindo como uma das áreas de exploração mais promissoras na região, Rio Muni carrega o potencial não apenas para sustentar e aumentar a produção nacional de petróleo e gás, mas também diversificar a economia nacional por meio da exploração de recursos minerais essenciais. Além disso, a Trident Energy anunciou em Dezembro que perfurará três poços no Bloco G em 2021. Após a aquisição da sísmica 4D pela empresa no primeiro trimestre de 2020, os poços deverão render novas oportunidades de desenvolvimento.

África do Sul: Com descobertas consideráveis ​​feitas pela Total no campo de Brulpadda, na costa da África do Sul, as actividades de exploração aumentaram dramaticamente na Bacia de Outeniqua. De acordo com o major francês do petróleo, a descoberta potencial de gás líquido pode render cerca de 1,5-3 bilhões de barris. Em outubro passado, a Total fez sua segunda descoberta significativa de condensado de gás no prospecto Luiperd de aproximadamente 73 metros de espessura líquida de condensado de gás. Isso representa o segundo poço exploratório em águas profundas Bloco 11B / 12B offshore na África do Sul. Dessa forma, o país se tornou um hotspot para actividades de exploração.

Próximas rodadas de licenciamento

Somália: a Somália representa uma das poucas paisagens de fronteira remanescentes, com apenas dois poços de exploração offshore até o momento. Em 2015, a Spectrum configurou aproximadamente 20.000 km de dados sísmicos 2D offshore de longo deslocamento, nos quais o potencial para uma janela de óleo de alta qualidade foi observado. De acordo com essas descobertas, a Somália lançou sua primeira rodada de licenciamento, na qual o governo espera conceder sete blocos offshore em águas profundas no início deste ano. A rodada de licenciamento dará início a uma nova era de exploração para a sub-região e deverá catapultar o país para o cenário energético africano.

Sudão do Sul: O Sudão do Sul está avançando com planos para sua primeira rodada de licenciamento no primeiro trimestre de 2021, apesar dos atrasos induzidos pelo COVID-19 no ano passado. Com uma produção total actual de aproximadamente 170.000 bopd, o país pretende aumentar esse número para 190.000 bopd projetados. A nova rodada de licitações de petróleo e gás, que compreende 14 blocos de petróleo nos campos do norte, deve impulsionar a exploração e o desenvolvimento das reservas do país e atrair mais investimentos para o sector.

Nigéria: as autoridades nigerianas estão considerando uma nova rodada de licenciamento para 2021, na qual a inclusão de campos de águas ultraprofundas poderia facilitar a realização da meta de produção do Governo Federal de aproximadamente três milhões de barris por dia até 2023. Além disso, em junho passado, a Nigéria lançou sua primeira rodada de licenciamento de campos petrolíferos marginais em quase duas décadas, apresentando 52 campos marginais para os quais o Governo Federal ainda não anunciou vencedores.